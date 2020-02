El Taladro no jugó bien y perdió tras nueve fechas. Mauricio Arboleda fue el responsable de que el partido terminara solo 1-0 a favor del equipo de Marcelo Gallardo. El gol fue de Matías Suárez en el primer tiempo, donde Rafael Borré erró un penal.

River se afianzó como único puntero de la Superliga Argentina de Fútbol al derrotar a Banfield por 1-0, con gol de Matías Suárez. El Taladro fue superado por su rival, que debió haber ganado por una diferencia mayor. Rafael Borré falló un penal y Mauricio Arboleda fue la figura del visitante evitando varias veces la caída de su arco.

En el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo se sacó un complicado rival de encima en u carrera hacia el título, a la vez que los de Julio Falcioni perdieron además un invicto de nueve fechas y recibieron un gol fuera del Lencho Sola luego de 667 minutos.

River tachó otro rival de su agenda. A base de triunfos (cinco en fila), se encamina hacia el objetivo de la Superliga. Ante un Banfield que siempre incomoda, pegó de entrada, pudo ampliar el resultado y de tanto errar le dio alguna esperanza a un Taladro que lejos estuvo de complicar el paso ascendente del Millonario.

Arrancó con todo el local. Borré lo exigió abajo a Arboleda. Contestó Lenis con un remate afuera luego de una buena jugada colectiva, pero a los 16 minutos se abrió el partido. Pelotazo de Pérez a Montiel -de gran partido- pasó de largo Bravo y el centro le cayó justo a la cabeza de Matías Suárez ante el fallido cierre de Jorge Rodríguez.

El mediocampo de Banfield no recuperó con Leyes y Rodríguez, Dátolo no fue el conductor nato y Arias quedó en soledad, perdido entre la defensa y lejos de Armani. Así y todo, tuvo algo de fortuna a su favor, luego de la mano de Lollo ante un centro de Montiel, porque el remate desde los 12 pasos de Borré se estrelló en el travesaño.

Hasta el final del primer tiempo, el árbitro Rapallini quedó en el centro de la escena por las amarillas a Martínez Quarta y Suárez por faltas a Bertolo y Maldonado, respectivamente. River no debió terminar el primer tiempo con 11 jugadores.

Falcioni no realizó cambios para el complemento cuando el desarrollo y el juego del equipo lo pedían. Arboleda comenzó a sostener la mínima desventaja sacándole el gol a Borré y a Suárez. Después el colombiano metió un cabezazo en el horizontal. Y otra vez voló sobre el ángulo izquierdo para ahogarle el grito al ex Belgrano.

Urzi entró para los últimos 25 minutos, para darle velocidad y frescura al ataque, llegó el debut de Osvaldo, que casi sorprende a Armani desde lejos en la única acción de real peligro de la visita. Y por último Bordagaray, cuando intentó la heroica.

Pero el equipo no tuvo solidez, quedó desarticulado y Arboleda volvió a lucirse contra Scocco, que minutos después no alcanzó a meterla con la rodilla. Avanza River, a paso firme, con el sello de Gallardo y un equipo que responde como nunca. Banfield intentó pero no pudo. Lejos estuvo de comprometer el triunfo Millonario. Y si el 1-0 parece exiguo, hay gran responsabilidad de Mauricio Arboleda.