En una noche emotiva, el cuerpo técnico encabezado por Julio Falcioni y un grupo de futbolistas que formaron parte de ese plantel estuvieron en la cancha celebrando junto a los hinchas.

La historia de Banfield encontró en el 13 de diciembre de 2009 su pico más alto. Por primera vez en más de 100 años, el Taladro se consagraba campeón de la máxima categoría del fútbol argentino, un sueño cumplido que se revivió este viernes por la noche, 10 años después, en el Florencio Sola.

Hinchas y socios se acercaron desde entrada la tarde noche a Peña y Arenales para volver a sentir un poco de la alegría que los invadió aquella noche eterna después de la visita a Boca en La Bombonera.

Alrededor de las 19.30, empezaron los festejos con tres videos que levantaron el aplauso general. En mensajes grabados, tres de las piezas fundamentales del equipo como Cristian Luchetti, Sebastián Fernández y James Rodríguez le enviaron saludos a los hinchas y celebraron el logro conseguido.

Luego llegó el turno de la música con la presentación de un banfileño de ley como Martín Alvarado tocando sus dos clásicos himnos del club y recordando al -siempre presente- Garrafa Sánchez

Posteriormente le tocó tomar la posta a Gustavito y los Tulipanes encendiendo la alegría en las tribunas y preparando el clima para lo que vendría. Al final llegaría lo mejor.

Julio Falcioni, su cuerpo técnico y un grupo de jugadores que pertenecieron a aquel plantel campeón ingresaron al campo de juego para desatar la emoción en los hinchas. Entre una lluvia de papelitos fueron recibidos con aplausos y con el cancionero clásico de aquel Apertura 2009 glorioso. “Pasan los años, pasan los jugadores, yo te sigo alentando sin ser campeón, vamos a dar la vuelta en La Bombonera, para que llore el Grana hasta que se muera”, era el hit de ese torneo que volvió a sonar en las tribunas.

El DT del campeón, hoy también al frente del equipo, fue el encargado de hablar y dejar el mensaje más emotivo, con la copa de campeón en sus manos. “Es muy lindo recordar este momento. Me alegra poder estar acá, recibir tanto cariño y todavía poder seguir luchando desde el banco, tratando de llevar adelante el equipo. Es un honor inmenso y les digo que vaya donde vaya siempre los voy a tener en el corazón”, sostuvo Falcioni.

El cierre fue con un video repasando goles, tapas de diarios y algo de la intimidad del plantel antes de que las luces, los colores y los ruidos se adueñaran del cielo con los fuegos artificiales.

JULIO, ENTRE LÁGRIMAS. Emocionado, Falcioni recordó los diálogos que tenía con hinchas de Banfield tras obtener el título: “El cariño que recibimos es inmenso. Fue la primera vez, esperemos poder repetir ese título. Me pasaba de cruzarme con gente que me daba un abrazo y me decía: esto es por mi papá, mi abuelo, mi hermano, que están en el cielo. A mí se me erizaba la piel. El sentimiento es inmenso e Incomparable”