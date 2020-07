Se firmó un convenio destinado a que cada vez más vecinos puedan contar con el servicio.

Con el objetivo que cada vez más vecinos puedan contar con un servicio esencial como es el agua, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y el Municipio de Ezeiza, firmaron un convenio destinado a poner en marcha obras de saneamiento por medio de los planes "Agua + Trabajo" y "Cloaca + Trabajo".

La titular de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, y el intendente de Ezeiza, Pablo Granados, se reunieron para firmar el convenio y se manifestaron respecto a la importancia de que "el agua llegue a todas las personas".

Galmarini reafirmó que "este año y los años venideros" seguirán "trabajando fuertemente en ampliar la red, en hacer obras de ampliación de las plantas y mantener el servicio que tenemos".

"Próximamente volveremos a poner en marcha 187 obras de A+T y C+T en todos los distritos, sin importar el color político. Nuestras vecinas y vecinos necesitan el servicio y nosotros no podemos ser parte de la grieta. No vamos a dejar a nadie atrás”, agregó la funcionaria.

Por su parte, Granados expresó respecto al convenio que es "muy bueno" para los vecinos de Ezeiza, para incrementar el alcance de agua y cloaca, y precisó que "había dos obras totalmente paradas hace cuatro años, que van a ser puestas en marcha y finalizadas.

"Además, se pondrán en marcha obras paralelas para que el agua llegue a los vecinos y también una gran planta de agua en Spegazzini para que más vecinos accedan al servicio”, aseveró el jefe comunal.

En tanto Galmarini dijo que gracias a esta posibilidad se podrá seguir con el saneamiento cloacal y adelantó que "estamos en proceso de licitar la planta de El Jagüel".

"Celebro que la responsable de Aysa nos visite. Nosotros somos un municipio muy federal y pedimos que las obras lleguen a cada barrio", concluyó el intendente local.