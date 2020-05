El perfil fue creado por María Eugenia Godoy, vecina de la zona, con el objetivo de guiar y ayudar a emprendedores a difundir su actividad, y a los vecinos, a encontrar lo que están necesitando en esta cuarentena.

Los vecinos, los comerciantes y los emprendedores de Banfield ya cuentan con un perfil de Instagram, que funciona como guía, para poder buscar un producto o servicio y ofrecer una actividad. La iniciativa fue creada por María Eugenia Godoy, luego de pensar en una forma fácil y gratuita de ser solidarios entre todo el vecindario.

El perfil de Instagram @banfieldcomercial fue creado hace cuatro meses, antes de que se decrete la cuarentena, pero debido a la pandemia esta ayuda se revalorizó para los emprendedores y comerciantes, que pueden difundir su actividad o servicio de forma gratuita y promocionarse para sobrellevar esta difícil situación económica. “El vecino de Banfield ama su barrio y tiene un gran sentido de pertenencia”, dijo María Eugenia.

“Me pareció fundamental entrar en acción y solidarizarse con quienes no pueden salir de sus hogares y no saben qué funciona y qué no. Esto no me deja ningún rédito económico, es todo a pulmón”, contó quien se desempeña como diseñadora gráfica y docente.

Más de 2 mil banfileños ya forman parte de esta comunidad. La cuenta está dividida en categorías o rubros para una búsqueda más eficaz: alimentos, bazar, profesionales o tecnología, entre otros. “Se está difundiendo mucho, de boca en boca, y va creciendo todos los días, más cuando se la mantiene activa”, añadió la vecina.

Sobre los comentarios que le llegan, Godoy dijo que todos están “muy agradecidos” por la iniciativa y el servicio que se brinda, ya que es muy claro y fácil poder encontrar lo que cada uno necesita. “El objetivo que yo tenía con esta cuenta se está cumpliendo, lo hago de corazón”, confía.

“Nos llegaron un montón de clientes a través de la iniciativa y eso nos sirve un montón. Desde que empezó la cuarentena nos anotamos y lo recomiendo, es muy útil”, indicó Micaela Gómez, emprendedora de De huertas y comidas (Monseñor Schell 1545), donde venden productos veganos.

Romina Morano, de La Boutique (dedicada a desayunos y meriendas personalizadas), coincidió con su colega y agregó: “Fue difícil llegar a los clientes y quedé aislada, pero gracias a esto pude continuar ofreciendo y vendiendo mis productos, hasta logré comenzar con los envíos ya que conseguí quién los pueda efectuar”.

Para los emprendedores o comerciantes de Banfield que quieran sumarse a la guía, con venta física u online, deben completar una planilla con los datos personales y de su actividad, mientras que los vecinos que requieran un producto, solamente deben seguir a la cuenta y navegar por las categorías.