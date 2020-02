El seleccionado de Fernando Batista tuvo su actuación más floja del campeonato, y su rival aprovechó para conseguir un rotundo 3-0 y el último boleto a los Juegos Olímpicos.

La Selección Argentina Sub-23 se despidió del Cuadrangular Final del Torneo Preolímpico de Colombia con una dura derrota frente a Brasil por 3-0. Sin embargo, esto no empaña el gran certamen del equipo de Fernando Batista, que se consagró campeón y obtuvo, al igual que la Canarinha, el pasaje a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Brasil salió al campo de juego con la presión de obtener un triunfo para ir a Tokio. Otro resultado lo dejaba afuera y metía a Uruguay. A los 12 minutos, Paulinho aprovechó un pase por elevación y batió a Cambeses con un tiro a colocar al palo derecho.

Argentina, que había empezado bien y tuvo la primera chance con un remate de Mac Allister, de a poco se fue viendo superada por el rival, que tocando y tocando complicó. Más allá de las ausencias por suspensiones, colectiva e individualmente, la Albiceleste no estuvo a la altura de las circunstancias. Y eso se notó en el bajo nivel de algunos jugadores clave.

A los 24 minutos, Pérez dejó corto un cabezazo a Cambeses y Cunha (que había metido un tiro en el travesaño) aprovechó para, en segunda instancia, vulnerar otra vez la valla argentina. El goleador brasilero (y del torneo) casi amplía con un remate apenas ancho.

El desconcierto argentino era general y las tarjetas amarillas no tardaron en llegar. Cada ataque de Brasil era cortado con infracción y así se fueron cargando. Uno de ellos fue Belmonte, que no salió al complemento y fue reemplazado por Togni.

Las grietas en defensa eran alarmantes y Reinier tuvo el tercero, de no ser por una gran tapada de Cambeses, que tuvo muchas en la noche y por él la goleada no fue más amplia.

En el complemento, Cunha liquidó todo a los nueve minutos con un tiro cruzado que se desvió apenas en Pérez antes de superar al arquero. Brasil paró por un rato la máquina, y Argentina fue incapaz, al menos, de descontar para decorar el resultado.

Pepé, buen achique de Cambeses, y el travesaño, salvaron una nueva caída del arco argentino, que esperó como nunca el final del partido. En su última función, Argentina no salió a escena. Pudo haber dejado a Brasil sin nada, con tan solo un empate, pero no fue la noche deseada. Esta derrota no tapa, de todos modos, el título conseguido en buena ley. Argentina levantó la copa y al grito de "dale campeón" le dijo adiós a un gran torneo.

La Síntesis

Argentina (0): Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Alexis Mac Allister, Matías Zaracho, Fausto Vera y Tomás Belmonte; Julián Álvarez y Nahuel Bustos. DT: Fernando Batista.

Brasil (3): Iván; Guga, Caio Henrique, Ricardo Graça y Bruno Fuchs; Pedrinho, Bruno Guimarães, Matheus Henrique y Reinier; Paulinho y Matheus Cunha. DT: André Jardine.

Goles PT: 12m. Paulinho (B) y 29m. Cunha (B). Gol ST: 9m. Cunha (B). Cambios ST: 0m. Gastón Togni por Belmonte (A), 14m. Valentín Castellanos por Bustos (A), 20m. Pepé por Reinier (B), 33m. Bruno Tabata por Pedrinho (B) y 36m. Maycon por Cunha (B) y Marcelo Herrera por De la Fuente (A). Amonestados: Belmonte, Bustos, Pérez, De la Fuente y Medina (A). Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). Estadio: Alfonso Pérez (Bucaramanga).