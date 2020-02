El Sub-23, campeón y con pasaje a Tokio, quiere despedirse de Colombia de la mejor manera, ganando su séptimo partido y dejando afuera a su clásico rival.

La Selección Argentina Sub-23 cerrará este domingo su participación en el Torneo Preolímpico de Colombia habiendo cumplido el principal objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. A ese gran logro, le agregó el hecho de coronarse campeón una fecha antes del final, lo que resalta aún más el trabajo, compromiso y buen juego de los chicos comandados por Fernando Batista.

El rival será Brasil, nada más ni nada manos que el clásico sudamericano, en un partido que decidirá la suerte de la “Canarinha”, últimos campeones olímpicos en Río de Janeiro, pero que no tiene asegurada su participación en la cita máxima de Japón.

La cita será desde las 22.30 en el estadio Alfonso López, de la ciudad de Bucaramanga, donde previamente se enfrentarán Colombia-Uruguay. Con Argentina clasificada, Brasil, la selección local (ambas con dos puntos) y la Charrúa (uno), buscarán el otro boleto.

Argentina y Brasil tuvieron una Fase de Grupos perfecta, obteniendo el 100% de los puntos en juego. La mano cambió en el Cuadrangular Final, donde los del "Bocha" Batista consiguieron dos triunfos más, mientras que los de Andrés Jardine cosecharon dos igualdades en un gol, ante los locales y Uruguay.

Tanto Batista como los jugadores no quieren relajarse y tomarán el partido como uno más. El clásico es el clásico y lo jugarán como una final más. “Nos propusimos ganar el partido con Brasil”, dijo el volante Fausto Vera, a lo que Alexis Mac Allister retrucó: “Ahora queremos ganar los siete partidos del torneo”.

Por su parte, el entrenador argentino fue más cauto y moderado en sus declaraciones: “¿Si me gustaría dejar afuera a Brasil de los Juegos Olímpicos? No, yo disfruto de mi equipo argentino, No pienso en otra cosa. Ese es un problema de ellos, yo disfruto que ya clasificamos y salimos campeones”.

Pensando en Brasil, la formación tendrá tres bajas obligadas. El extremo de Banfield Agustín Urzi vio la tarjeta roja ante Colombia, mientras que el volante de Boca Nicolás Capaldo y el delantero de San Lorenzo Aldolfo Gaich llegaron a la segunda amarilla.

Los que se perfilan para entrar son Matías Zaracho, Gastón Togni y Valentín Castellanos. El resto sería el mismo equipo, ya que el DT remarcó que tomarán el partido “con toda la seriedad”, sin importar que se hayan conseguido los objetivos.

Probables formaciones

Argentina: Facundo Cambeses; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo; Fausto Vera y Matías Zaracho; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Gastón Togni; Valentín Castellanos. DT: Fernando Batista.

Brasil: Quaresma; Guga Rodriguez Gomes, Nino, De Lara Fuchs y Iago; Bruno, Henrique Mattheus, Pedrinho y Antony; Paulinho o Reiner y Cunha. DT: André Jardine.

Hora de inicio: 22.30.

Estadio: Alfonso López, de Bucaramanga.