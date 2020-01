El mediocampista de Los Andes remarcó qué fallas tuvo el equipo en el primer semestre y apuntó a crecer en el aspecto futbolístico para pelear por el ascenso. "Ojalá lo podamos conseguir", remarcó.

Ya con la cabeza puesta en el semestre que se viene, el mediocampista de Los Andes Axel Arce apunta a mejorar en juego en relación a lo que fue la producción del equipo en la primera mitad de la temporada y remarcó que será "muy importante" crecer en ese aspecto para pelear por el ascenso.

"Nosotros habíamos arrancado bien, con muchos puntos y buenas producciones, pero luego nos caímos, nos agarró un bajón futbolístico, y lo pagamos caro. Nunca pudimos encontrar ese nivel del comienzo y por eso tenemos que mejorar en el juego. Espero que ahora lo podamos conseguir y sostenerlo en el tiempo para pelear por el título", remarcó el volante ante la consulta de Diario La Unión.

El talentoso mediocampista, de apenas 21 años, también se refirió a su continuidad en el Milrayitas, algo que se había puesto en duda por una cláusula que existía en su contrato, que le permitía a su club, Rangers de Chile, llevárselo a los seis meses del préstamo. Y fue claro en su respuesta. "Mi deseo fue siempre seguir en Los Andes y por suerte nos pusimos de acuerdo entre todas las partes para que así sea. Y estoy feliz", remarcó.

En ese sentido, y tras comentar que en junio puede extender su préstamo hasta diciembre, Arce remarcó: "Quise priorizar mi continuidad, algo que allá no me lo garantizaban, y por eso hicimos el esfuerzo para continuar en Los Andes. Ahora estoy enfocando en lo que es la pretemporada para prepararnos bien y pelear por el ascenso".

Por último, hizo un balance de su primer semestre en el club y concluyó: "Yo me sentí bien, creo que estuve a la altura del club y lo que me reprocho es no haber podido convertir un gol, es lo único que me falta. Y eso es algo en lo que quiero mejorar porque voy a jugar más arriba".