El delantero admitió que desea volver a entrenar con sus compañeros y estar otra vez en un campo de juego para endrezar el rumbo del equipo y continuar aportando goles.

Estadios cerrados. El verde césped espera que un buen día lo vuelvan a pisar. Que la pelota ruede y que, tanto los jugadores como los hinchas, se llenen la boca gol. Por ahora, hay solo especulaciones con respecto a fechas y cómo se terminarán definiendo los campeonatos, con ascensos y la probabilidad de que no haya descensos.

El delantero de Talleres de Escalada Alejandro Aranda está ansioso por juntarse con sus compañeros, entrenar a la par y que la competencia oficial se reanude una vez que se levante la cuarentena por la pandemia del Coronavirus. Con seriedad, pero también con una cuota de humor, el "9" del "Albirrojo" se prestó al diálogo con La Unión.

"No tengo novedad respecto a lo que va a pasar con el fútbol, si se van a reanudar los torneos o se dan por terminados. Vi que supuestamente se jugaba un Reducido, pero todavía no salió nada oficial creo. Lo que sí que tengo muchas ganas de que todo empiece ya", explicó el atacante ex Nueva Chicago y Estudiantes de Buenos Aires.

El hecho de estar realizando ejercicios físicos por medio de una aplicación ayuda a no estar quietos, pero lo que más se extraña es el trabajo en grupo, junto al cuerpo técnico y los profes. El día a día así tiene otro gusto. "Y la verdad que no es igual porque en el Zoom hacemos ejercicios en espacio reducido y con los materiales que cada uno puede tener en su casa. Es más que nada para hacer algo y no estar todo el día sin tener movilidad", manifestó sobre la rutina que les pasan los PF David Regueiro y Javier Rodríguez.

A su vez, Aranda se pronunció a favor de realizar una mini-pretemporada para mejor acondicionamiento físico y futbolístico si es que se reanuda el Torneo de Primera B: "Creo que algo tendríamos que hacer, o si no jugar partidos de 20 contra 20 para no cansarnos tanto, ja ja. Hay que ponerle un poco de humor, otra no queda".

Además agregó que en los ratos libres aprovecha para "escuchar música, jugar a la Play y bueno, cada tanto me toca cocinar". Alejandro vive con su mamá y otros dos hermanos.

Por último, el santiagueño de Monte Quemado se refirió al presente de Talleres, que apenas ganó uno de los ocho partidos del Torneo Clausura, luego de la muy buena campaña en la primera parte de la temporada. "La verdad que no empezamos como nos imaginamos porque tuvimos una pretemporada espectacular. Pero bueno, creo que este parate nos llega bien para poder pensar en las cosas que venimos haciendo mal y tratar de dar lo mejor aunque no estemos entrenando como queremos".

El Bati Aranda lleva anotados nueve goles con la camiseta de Talleres. Cuatro de ellos en el Apertura: Deportivo Armenio, Colegiales, UAI Urquiza y Fénix. Otro tres en el Clausura: San Telmo, San Miguel y Comunicaciones. Y dos por Copa Argentina frente a Aldosivi.