Se trata de una “guía de procedimiento” que cumple con todas las leyes vigentes, remarcó el ministro de Salud, Ginés González García, quien adelantó que la objeción de conciencia “no puede ser una coartada” para no cumplir con la ley. Es para casos de violación y en los que hay riesgo de vida.

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que este viernes se publicará en el Boletín Oficial el nuevo protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el que Mauricio Macri derogó días antes de terminar su mandato luego de denunciar que el exsecretario Adolfo Rubinstein lo formuló sin consenso previo, lo que derivó en la renuncia del funcionario.

González García aseguró que se trata de una “guía de procedimiento” que cumple con todas las leyes vigentes y que responde a “cánones de la Organización Mundial de la Salud”. “Confío en que la mayoría de las provincias se adhieran”, agregó el ministro, que indicó que se trata de un protocolo “técnico y sistematizado”.

Asimismo, remarcó que la objeción de conciencia “no puede ser una coartada” para no cumplir con la ley: “El protocolo debe dar una seguridad para los trabajadores de salud, que cuentan con el respaldo de la ley”, pero la persona no se puede quedar sin respuesta por parte de la institución médica.

El ministro le dedicó un párrafo aparte al tema de las vacunas. “Todos saben lo que pasó con las vacunas en el gobierno anterior. Entre otras cosas, el gobierno ha comprado las vacunas, pero como hay una tasa de aduana, no se cumplió, lo cual es una locura. Si tenemos dinero para comprar, no podemos no tener el dinero para sacarlas de la Aduana”, agregó el ministro esta tarde en la Casa Rosada.

Se solicita la ILE cuando el embarazo representa un peligro para la vida o de salud de la mujer, cuando el embarazo proviene de una violación y cuando proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental. Más allá de la causal, el protocolo establece un plazo de 10 días para dar lugar a la práctica, más allá importa la causal.