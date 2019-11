El presidente de Boca cargó duro contra Román y señaló: “Quizás hay cosas que ni yo ni ustedes se animen a decir de un ídolo como él, pero vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo”.

Luego de que Juan Román Riquelme anunciara que se postulaba como vicepresidente en la lista que encabeza Jorge Amor Ameal, el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, no ocultó su enojo por la determinación del exmediocampista y remarcó: “Quizás hay cosas que ni yo ni ustedes se animen a decir de un ídolo como él, pero vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo su ídolo”.

En una conferencia de prensa, el mandatario continuó con ese tono enigmático y remarcó que "no me sorprendió lo que hizo Riquelme”, que se jugó abiertamente por la candidatura de Ameal y se postuló como vicepresidente segundo. Y en ese tono de misterio, agregó: “Es un ídolo del club y dejémoslo, que la gente lo siga teniendo como hincha”.

Y agregó: "Lo conocí siendo tesorero del club y tuvimos muchos idas y vueltas. Tiene su forma de ser, que la respeto pero no la comparto. Y tiene la libertad de ir con la lista que él quiera".

Angelici, en tanto, se refirió a las declaraciones del José Beraldi, el otro candidato de la oposición, quien mencionó que Román había pedido algunas cosas “inaceptables”, y afirmó: “No me corresponde a mí interpretar lo que dijo. Aunque yo y muchos de los que están acá sabemos de qué se trata”.

Por último, sobre el tema Riquelme, comentó: “Él habló de integrarse si había unidad y no la hubo. Cené una vez con él y después tuve seis o siete reuniones donde él no estaba, pero sí su hermano y su representante. Me imaginé que, al no haber unidad, el ídolo se quedaba en casa y después se iba a poner a disposición del que ganara. Pero prefirió ir con Ameal, a quien conoce bien, porque cuando fue presidente le daba todo lo que quería”.

Las elecciones en Boca se realizarán el próximo 8 de diciembre, de 9 a 18, y podrán votar 82.700 socios entre infantiles, activos y vitalicios. Para las mismas, se presentarán tres listas: el oficialismo encabezado por Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, y dos opositoras, una con Jorge Amos Ameal y Mario Pergolini y la restante con José Beraldi y Rodolfo Ferrari.