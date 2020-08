El Presidente contó cómo será la nueva fase que se iniciará desde el lunes y apeló a la responsabilidad individual de los ciudadanos para evitar los contagios.

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena por dos semanas más, hasta el 30 de agosto, durante una conferencia que brindó este viernes al mediodía en la Quinta de Olivos, donde estuvo acompañado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

A 147 días desde que se decretó por primera vez el aislamiento, social, preventivo y obligatorio, el Presidente eligió cambiar su discurso y dejó de hablar de "cuarentena". "Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista la cuarentena porque la gente circula, los negocios han abierto y la actividad industrial está funcionando", ilustró.

La realidad en todo el país cambió drásticamente en las últimas semanas, y con ello crecieron exponencialmente la cantidad de casos y de muertes que se registran día a día. En ese escenario, Fernández apeló a la responsabilidad individual de la ciudadanía. "La realidad es que está en nuestras manos cuidarnos, les pido que sean prudentes", apuntó.

“Los problemas de contagio ocurren en los encuentros sociales que uno no puede dominar. Yo estoy seguro que los que van a esos encuentros van con la convicción de que todos están sanos. Y esta es una enfermedad que enferma y no da síntomas. Y el asintomático enferma a otros”, señaló dando entender por qué es difícil contener la enfermedad.

El mapa de la Argentina que Fernández siempre muestra junto a algunos gráficos ya queda con cada vez menos espacio en blanco. "Lo blanco se hace cada vez más colorido. Se ha expandido en todo el territorio el virus", detalló el Presidente al mostrar las clásicas filminas con datos del crecimiento de los contagios en todo el país de las últimas semanas.

Oficialmente informó que además del área metropolitana de buenos aires, varias ciudades pasarán desde hoy a una fase anterior: cuatro departamentos de Jujuy, Río Gallegos (Santa Cruz), Río Grande (Tierra del Fuego), Tartagal (Salta), La Rioja Capital y la ciudad de Chamical, y en Santiago del Estero se incluyeron la Capital y La Banda.

La preocupación en la Casa de Gobierno es que los sistemas de salud de algunas ciudades "empiezan a mostrar grados de ocupación preocupantes". La situación aún "no es crítica", pero genera mucha inquietud por la velocidad que tomó en los últimos días.

El Presidente puso de ejemplo lo que pasó en Jujuy. "La provincia no tuvo un caso durante más de 100 días. Y si revisamos unos meses atrás, Jujuy se ofrecía para que los equipos de fútbol vuelvan a entrar. Y un día, dos jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron el virus y así estamos con Jujuy”, ilustró.

Esa jurisdicción actualmente tiene un 93% de ocupación hospitalaria -según informó el Presidente- y pidió asistencia al Ministerio de Salud de la Nación.

¿CÓMO SIGUE LA SITUACIÓN EN AMBA? En el área metropolitana no habrá grandes cambios. Rodríguez Larreta pondrá en marcha la segunda etapa del cronograma de reanudación de actividades en la Ciudad con nuevas aperturas de comercios, el regreso de las actividades profesionales y la habilitación para practicar deportes individuales.

En la provincia de Buenos Aires todo seguirá igual. "Así no se puede flexibilizar nada. No podemos relajarnos, es una irresponsabilidad completa, más hoy que sabemos que no es eterno, en este tiempo tenemos que estar más atentos que nunca porque hicimos un montón de esfuerzo, ahora sabemos dónde está el final, no podemos tirarlo a la basura, hay que hacer todos los esfuerzos que haya que hacer", apuntó el gobernador.

Sin embargo, el Ministerio de Salud, según lo anunció el Presidente, aprobó los protocolos para la realización de actividades deportivas individuales, sin competencia, en canotaje, gimnasia, golf, surf, skate, tiro, yatching, acuáticos, atletismo, remo, natación, pesas, pentatlón, tenis, tenis de mesa, ciclismo, equitación, squash, esgrima, badminton y paddle.

Otras disciplinas están en proceso de aprobación.

Los protocolos serán publicados por el Ministerio de Turismo y Deportes.