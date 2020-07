Entre el 18 de julio y el 2 de agosto se llevará a cabo una apertura "paulatina" hacia una "nueva normalidad". El tiempo de duplicación de los contagios pasó de 14 a casi 24 días, pero Fernández remarcó que a pesar de los esfuerzos, "el riesgo de circulación del virus y del contagio existe".

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva fase de la cuarentena que comenzará con el objetivo de "ir tratando de volver a la vida habitual escalonadamente". Remarcó que si bien hay datos positivos, "la batalla no está ganada", porque "el riesgo de circulación del virus y del contagio existe". Vuelven a abrir algunas industrias, comercios de barrio y habilitarán actividades profesionales.

De hecho el 91% de los casos son en el AMBA. "Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada, de ganar la batalla", insistió, aunque también marcó que el tiempo de duplicación de casos pasó de 14 días a casi 24 días (23,95) en esa misma zona, como resultado del aislamiento estricto, lo que ha hecho también más lenta la ocupación de camas de terapia intensiva.

"El esfuerzo es trata de preservar la vida de la gente pidiéndole que se quede en sus casas", remarcó Fernández, y explicó que "cuando el sistema de salud se satura la tasa de mortalidad se duplica".

"Todo el esfuerzo no ha sido inútil, por mucho que nos pesa la situación de encierro, el aislamiento nos permite no caer en la crisis de elegir quién vive y quién muere. Hemos hecho un gran logro y por eso no debemos bajar los brazos", remarcó Fernández, por eso apuntó a la necesidad de volver a una "nueva normalidad paulatinamente".

"Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación de seres humanos, lo que representa una mayor circulación de virus y de contagio", dijo el mandatario, por lo que no descarta volver atrás si es necesario.

A su turno, el gobernador Axel Kicillof reconoció que hay un problema sanitario, pero también "social, económico y afectivo". "No es la cuarentena es la pandemia lo que genera estos problemas", agregó, y marcó que si no fuera por las medidas del Gobierno nacional sobre el aislamiento, hoy habría 16 mil muertos en el país.

En el AMBA hay, según el Gobernador, 4.100 camas de terapia intensiva, número que se alcanzó en estos últimos días de aislamiento estricto, al tiempo que se lograron 13 mil camas para casos leves. En este sentido remarcó: "Vamos a pasar a una cuarentena intermitente. De manera lenta, escalonada, a la etapa anterior, con la posibilidad de volver atrás. Esto va a depender de que nadie se relaja. Esto no se consiguió con el control del Estado, sino por la conciencia. Eso es lo que permitió llegar hasta acá."

A partir del lunes, algunas empresas van a volver a funcionar "con protocolos estricto y transporte propio", luego, a partir del miércoles volverán a abrir los comercios barriales. Por último, el viernes, la actividad profesional. Las precisiones sobre esto se dará en una conferencia de prensa, hoy a las 18.

Pero el uso del transporte público de pasajeros seguirá estando restringido solo para los trabajadores esenciales en el AMBA, y continuarán siendo estrictos los controles dentro de ese ámbito.

En la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta remarcó que volverán a abrir los comercios, empezando por los barriales, y habilitarán algunas profesiones, como los abogados, por ejemplo. Asimismo, subirán la cantidad de días por semana que los chicos podrán salir con sus papás.

Por otra parte, Rodríguez Larreta señaló que están estudiando distintos protocolos que funcionaron en otros países del mundo para la pensar la vuelta a clases.