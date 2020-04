La jugadora de Lomas Athletic y otros 13 deportistas del continente les enviaron un mensaje a todos aquellos que día a día luchan contra el Covid-19. "Súper contenta que me mandaron a mí para hacerlo", reconoció la delantera de Las Leonas y campeona con Las Conejas del Torneo Metropolitano.

La delantera de Lomas Athletic y de la Selección Argentina de Hóckey sobre Césped Agustina Albertario fue elegida junto a otros deportistas de elite para una campaña en homenaje a los trabajadores de la salud por su esfuerzo y dedicación ante el Coronavirus.

Siempre dispuesta a dar una mano y demostrar su costado solidario, la campeona Metropolitana con Las Conejas durante la campaña pasada aportó su granito de arena en un video cuyo mensaje y hashtag #EstaMedallaEsParaTi, los deportistas reconocieron la entrega, la solidaridad y el profesionalismo de todos los médicos, enfermeras y profesionales de la salud que son los verdaderos héroes para frenar este flagelo mundial.

"Bien, la verdad que súper contenta que me mandaron a mí para hacerlo, es un orgullo y me parece súper lindo porque el personal de la salud está haciendo un increíble trabajo", fueron las palabras que utilizó Albertario en diálogo con La Unión acercando su opinión sobre la iniciativa que llevó a cabo entre 14 deportistas de 13 países del continente.

¿Cómo fue la selección? Los encargados de difundir el video eligieron a los mejores de sus disciplinas en el mundo, campeones y medallistas Olímpicos, campeones mundiales y también los más destacados a nivel panamericano. Todas esas condiciones reúne La Leona de Adrogué. Entre otros logros con la Selección Mayor, ganó la Copa Panamericana (2013), fue bronce en el Mundial de La Haya (2014), doble medallista Juegos Panamericanos (2015 plata y 2019 oro) y oro en la Liga Mundial en Rosario (2015).

"es un orgullo y me parece súper lindo porque el personal de la salud está haciendo un increíble trabajo".

"Muy contenta de haber aportado en lo personal ante un problema grave que estamos viviendo. Espero que les haya llegado a cada uno. Recibí noticias positivas, el video le ha gustado a muchas personas. Así que está bueno", señaló la goleadora.

Mientras tanto con las actividades suspendidas a nivel club y selección, Albertario aprovecha el tiempo para no perder el ritmo: "Intento no perder los entrenamientos y los hago lo más dinámico posible que puedo, explicó. Además, confesó que, tras haber ganado muchos títulos con La Leonas, el campeonato de Lomas no lo olvidará jamás: "Fue un sueño hecho realidad. Nada más lindo que salir campeona con tu club. Así que feliz".

OTROS DEPORTISTAS. Junto a Albertario también colaboraron la nadadora canadiense Kylie Masse; el ciclista de BMX venezolano Daniel Dhers; el clavadista mexicano Rommel Pacheco; el gimnasta brasilero Arthur Nory; el lanzador de jabalina granadino Anderson Peters; la puertorriqueña de tenis de mesa Adriana Díaz; la judoca cubana Idalys Ortiz; la nadadora oriunda de Islas Vírgenes Chantel Malone; el nadador estadounidense Nathan Adrian; el gimnasta chileno Tomás González; la ciclista de Estados Unidos Chloe Dygert; el surfista peruano Clemente Piccolo y la ciclista colombiana Mariana Pajón.

EL AGRADECIMIENTO. "Es increíble cómo a la hora de ayudar y de unirse por una noble causa, los deportistas de América son un verdadero ejemplo para el mundo. Sólo dos días demoró al equipo de Marketing y Comunicaciones en contactarlos a todos, en que grabaran sus mensajes y que pudiesen editar este video. Agradezco de corazón a todos quienes nos ayudaron, pero por sobre todo a nuestros atletas que una vez más demuestran que no sólo son grandes e ídolos dentro del agua, de una cancha, o de una pista, sino que también fuera de ellas", indicó Neven Ilic, presidente de Panam Sports.