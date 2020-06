Ante los rumores sobre el futuro del cuerpo técnico, el vicepresidente Martín Camarero confirmó que el Bigotón seguirá en el club. Mientras, el plantel cobrará hasta el 30 de junio, pero no se tomó ninguna resolución hasta que se sepa cómo se definirá el campeonato.

Hace unos días Brown de Adrogué dio conocer las primeras bajas del plantel ante la incertidumbre de cómo se resolverá el Torneo de Primera Nacional que fuera suspendido en la sexta fecha por la pandemia del Covid-19. Se trata del defensor Leandro Sapetti, el mediocampista Brian Gómez y el delantero Cristian Amarilla.

A partir de ahí, crecieron los rumores sobre el futuro del cuerpo técnico encabezado por Pablo Vico y el resto de los futbolistas cuyos contratos caducan el martes 30 de junio. Apenas dos jugadores no tienen inconvenientes: el capitán Santiago Echeverría a quién se le vence más adelante y Alberto Stegman, que se recupera de una lesión de ligamentos.

En esa línea se confirmó que Pablo Vico seguirá al frente del plantel Tricolor: "Al único que se le comunicó la continuidad en su cargo es al técnico. Ya le dijimos (junto al presidente Adrián Vairo) que queremos que siga y él nos contestó que quiere seguir dirigiendo", comentó el dirigente Martín Camarero ante la consulta de La Unión.

El resto está a la expectativa. Nadie es considerado libre hasta la fecha estipulada. "Una vez que sepa qué voy a jugar y cómo, comenzaremos a definir por sí o por no el futuro de los jugadores. Algunos tendrán ofertas como ocurre en todo mercado de pases, otros querrán continuar y hay algunos cuyos pases son de otros clubes", completó.

La disyuntiva está, en como explica Camarero, saber si el campeonato continuará con las nueve fechas que restan o solo jugarán los equipos que tienen chances de ascender. En este último caso, Brown se quedará sin actividad hasta la próxima temporada.

"Si a mí me llama Claudio Tapia (presidente de la AFA) y me dice que en tal fecha se juega, me siento y cierro como puedo con los jugadores. Hasta el momento el plantel está cobrando, sin rebajas de salarios, pero en cuotas. Es un momento delicado, el único ingreso es el de la televisión porque al no haber fútbol los sponsors están todos parados. Así que lo único que queda es esperar", manifestó el vicepresidente primero del Tricolor.

Y agregó: "Nunca lo debimos plata a nadie y siempre priorizamos la economía del club". Además, explicó la salida de los tres jugadores que se habían incorporado para la segunda ronda del torneo: "Habían firmado por dos años con opción de rescindir en junio".

ROBO EN EL PREDIO. Durante la semana, delincuentes ingresaron al Centro Deportivo El Fobal, sito en la calle Vallejos 2689 de la localidad de Burzaco, donde entrenan las divisiones inferiores del club, y se robaron pelotas y otras pertenencias de valor.