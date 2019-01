El forward de Lomas Athletic, con 19 años, brilla en la primera del equipo de Arenales y eso le permitió ganarse un lugar en Los Pumitas y en Argentina XV. “Es una gran responsabilidad”, dijo.

Agustín Toth vive un gran presente, de nuevas experiencias y con desafíos importantes en el horizonte. Con 19 años, se afianzó en la primera del Lomas Athletic y ya empezó a dar sus primeros pasos en el seleccionado nacional, con un gran objetivo en la mira: el Mundial Sub-20 que se disputará este año en Santa Fe.

El forward se ganó un lugar en el Tricolor, también lo hizo en Los Pumitas (el seleccionado argentino juvenil), y ahora quiere lograrlo en Argentina XV, donde fue convocado por el entrenador Ignacio Fernández Lobbe y desde este lunes integra el plantel que se prepara para el Americas Rugby Champioship, que empezará a disputarse en febrero.

“Es un logro realmente importante. Que me tengan en consideración para esta convocatoria es algo muy valioso y representa una oportunidad única para seguir creciendo. Es muy lindo que me tengan en cuenta y sé que es una posibilidad que me servirá mucho para ganarme un lugar en el Mundial, que es mi gran objetivo”, remarcó Toth, feliz por esta nueva experiencia y con ideas muy claras, en una charla con La Unión.

En su cabeza, el Mundial está en primer lugar. Es su gran objetivo. Lo que más lo motiva. Y sabe que estar en Argentina XV le puede dar una “experiencia única”, clave para ganarse un lugar. “Por el juego, por los compañeros que tengo y por la exigencia de la competencia, tiene un sabor especial esta citación y sé que aprenderé mucho en estos días”, remarcó.

Y este camino que transita, con presencia en Los Pumitas y ahora en Argentina XV, lo llena de “orgullo”, de “felicidad”, y sabe que le demanda una “gran responsabilidad. “Representa a mi club, a mis amigos, es impresionante, me genera un gran orgullo y debo afrontarlo como se merece, dando todo y esforzándome al máximo”, recalcó el joven, que tiene ideas claras y no quiere perder “la cabeza” con todo lo que consiguió: jugar la mayoría de partidos en el Top-12, integrar Los Pumitas y ser convocado al Argentina XV.

“Todo esto que viví es muy importante, pero no tengo que perder el foco, debo ir paso a paso y tranquilo, enfocado en objetivos cercanos, y el mío es lograr un lugar en el Mundial. Eso es lo que hoy me importa y es para lo que me preparo”, cerró el forward, que ya se codea con el seleccionado nacional y va por grandes desafíos.