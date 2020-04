El Tonga jugaba en San Lorenzo hace 12 años y aún le queda la espina clavada por cómo se dio el desenlace que derivó en el título para el Xeneize. Con el paso del tiempo aseguró que tal vez haya sido “el dolor más grande de su carrera": "Fue algo que nos merecíamos".

Se van a cumplir 12 años de aquel triangular final que disputaron Boca, Tigre y San Lorenzo para definir al campeón del Torneo Apertura 2008. Los equipos de Carlos Ischia, Diego Cagna y Miguel Russo no pudieron consagrarse en la última fecha.

Los tres habían ganados sus partidos: Boca a Colón por 3-2 en La Bombonera, Tigre a Banfield por 1-0 en Victoria y San Lorenzo a Argentinos Juniors por 1-0 en La Paternal. El Ciclón parecía encaminado al título, pero el Xeneize revivió después de su triunfo ante River en Núñez por 1-0 (gol de Lucas Viatri) y el sorprendente Matador terció en la puja.

Gastón Aguirre, hace poco retirado del fútbol, integraba aquél plantel de San Lorenzo y dio detalles de esa definición. "Si tenés dos dedos de frente, sabés cómo fueron las cosas. Vos podés salir campeón o no, podés llegar a finales. Pero lo que pasó en ese torneo, no lo tengo que decir yo porque todo el mundo lo sabe”, recordó el ex Temperley al sitio San Lorenzo Primero. El Tonga vistió la camiseta del Ciclón cinco temporadas (2007-2012).

En aquel campeonato, San Lorenzo (con una diferencia de gol +17), Boca y Tigre empataron la primera colocación con 39 puntos, al cabo de 19 fechas.

"Lo del triangular fue algo fuera de serie, sólo acá puede pasar. Boca salió campeón por goles y en el torneo lo era SanLorenzo", explicó el eterno capitán y "6" de Temperley, que también jugó en Olimpo de Bahía Blanca, Tristán Suárez y San Martín de Burzaco.

Aguirre, quien salió campeón con Newell's en el Torneo Apertura 2004 y 10 años más tarde logró los ascensos con su querido Temperley a la B Nacional y Primera División, respectivamente, reveló que no haber salido campeón en ese certamen tal vez haya sido “el dolor más grande de mi carrera”. “Fue algo que nos merecíamos. Son cosas que no se hacen y que solamente en el fútbol argentino ocurren”, dijo Aguirre.

Boca se adjudicó aquel triangular definitorio, tras superar por diferencia de gol (+1) a sus rivales, ya que los tres finalizaron con tres puntos, producto de una victoria y una derrota cada uno. San Lorenzo venció a Tigre por 2-1 y luego cayó contra Boca por 3-1. El equipo de Victoria venció al Xeneize por 1-0, pero no pudo evitar la consagración de su rival.