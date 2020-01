La Asociación que dirige “Chiqui” Tapia lanzó un duro comunicado contra los organizadores del certamen por los problemas de calendario. El arranque del torneo podría postergarse.

El año deportivo todavía no arrancó pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga ya tuvieron su primer conflicto.

El organismo que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia elevó un duro comunicado criticando los desajustes del calendario del torneo de Primera División alegando que no se tuvo en cuenta los partidos de la Selección Argentina Sub23. Esto se dio en medio de las críticas a Lanús por no prestar a Lautaro Valenti, quien no disputará el Torneo Preolímpico de Colombia por decisión del club ya que así se perdería las primeras fechas de la Superliga. Asimismo, Banfield y San Lorenzo también se habían quejado por perder a algunas de sus figuras para estas primeras jornadas del certamen local.

“La desafortunada y arbitraria actitud de programar 46 partidos del Torneo de la Superliga durante el desarrollo del Torneo Preolímpico revelan, por parte de la conducción de la SAF, un evidente desinterés y desapego a lo que significa nuestra selección nacional”, reza la carta que acusa directamente a Mariano Elizondo en distintos pasajes de la misma.

“La conducta desplegada por la conducción de la SAF, muy lejos de observar el espíritu de colaboración y consenso que debe existir entre ambas instituciones, pone a confrontar el interés público del Torneo de la Superliga con nuestra Selección Nacional, ocasionando un perjuicio injustificado a los intereses económicos que nutren a nuestro querido fútbol argentino”, amplia.

También se hace mención a los inconvenientes que se generaron en otras oportunidades con las citaciones de jugadores a la Selección Mayor o la asignación de cupos para torneos internacionales (como fue el caso de Tigre).

Ahora se estima que en los próximos días se lleve adelante una reunión en Superliga junto a los dirigentes para analizar la posibilidad de postergar la fecha de reinicio del campeonato y que arranque el siguiente fin de semana, lo que afectaría no solo a la fecha N°17 sino también a la N°18. Igualmente, los equipos que cedieron futbolistas no los recuperarían a tiempo ya que el Preolímpico se juega del 18 de enero al 9 de febrero.