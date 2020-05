El arquero de Belgrano, que el 30 de junio quedará libre, blanqueó el interés del Granate y reafirmó lo dicho por el presidente Nicolás Russo. Igual dijo que analizará las propuestas.

Lanús está atento al tema arqueros. La dirigencia Granate ya hizo público el interés por Lucas Acosta, que quedará libre de Belgrano de Córdoba. El nacido en la provincia mediterránea, de 25 años, y en conflicto con el Pirata, ya hace varios mercados que viene siendo sondeado, pero la compra o el préstamo siempre fueron elevados. Ahora, ante la incertidumbre del futuro de Agustín Rossi, la CD vuelve a posar sus ojos en el cordobés.

Y fue el propio Acosta, desde Córdoba, el que reconoció el interés: "Lo de arribar a Lanús es completamente cierto. Nada más que hay que pensarlo bien. Tengo que hablar con mis representantes para ver qué propuestas hay. Uno en lo que está pensando ahora es en jugar. Ya pasó mucho tiempo y quiero volver a surgir mi nombre, a que hablen de mí como lo había hecho en su momento, así que es lo primero que tengo que hacer".

Su último partido fue el 12 de mayo de 2018 en Barrio Alberdi, en lo que fue derrota frente a Temperley por 3-2 que le impidió al equipo Celeste de Córdoba clasificar a la Copa Sudamericana. En el primer gol, cometió el error de querer eludir a Santiago Giordana y el que aprovechó fue Lucas Delgado para estampar el 1-0 parcial para el Gasolero.

Acosta, que en diciembre pasado fue sondeado por Gimnasia y Esgrima La Pata y Godoy Cruz de Mendoza, dijo que la inactividad no le pesa. "Estaba entrenando como lo estoy haciendo ahora, gimnasio, un poco de reacción. Lo que es el tema de la cabeza con un coaching. Todas esas cosas sirven muchísimo para el jugador más allá de lo específico que es lo mío. Después todo se va acomodando solo, el cuerpo tiene memoria, eso lo tengo más que claro", expresó en diálogo con Canal Showsports.

Sobre su salida del club, expresó: Estoy muy tranquilo, hace tiempo que estoy preparándome para esto. No era la idea irme sí, pero bueno me estoy yendo por la puerta de atrás como lo he dicho varias veces y no me gustaría porque soy hincha del club. Esperar a lo que se dé, confiando en mi representante, escuchando rumores que hablan. La idea mía es llegar lo mejor al 1° de julio".

Mientras Acosta define su futuro con sus representantes Juan Cruz Oller, Horacio Rossi y Juan Pablo Rezzónico, en Lanús esperan saber lo que hará Boca con Agustín Rossi (cumple su préstamo y el Granate pretende renovarlo) y así avanzar por el cordobés.