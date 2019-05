Talleres le dio de baja a nueve jugadores en busca de rearmar el plantel para la próxima temporada. Entre ellos no segurá el capitán Mauro Marrone. Siguen buscando técnico.

Talleres terminó una temporada para el olvido, último en las posiciones de la Primera B y con tres entrenadores a lo largo del campeonato: Daniel Vicentín, Gustavo Noto y Javier Gómez (técnico de la Reserva interino en los últimos dos partidos).

Es por eso que, por Remedios de Escalada, quieren enfocarse en lo que viene, un nuevo torneo que no tendrá promedios del descenso. Y para ello, ya comenzaron a pasar la escoba. En total son nueve los futbolistas que no formarán parte del próximo plantel.

La Comisión Directiva prescindió de los siguientes jugadores: Guillermo Santana, Mathias Crocco, Alejandro Gómez (defensores); Mauro Marrone, Agustín Graneros, Marcos Aguirre y Maximiliano Laso (mediocampistas); Gustavo Fernández y Agustín Gil Clarotti (delanteros). Y en los próximos días esta lista podría agrandarse.

El histórico y capitán Mauro Marrone se despidió de los hinchas a través de la cuenta de Instagram: “Después de dos años y medio del regreso a mi casa, hoy me toca despedirme… “, arrancó el volante de 32 años nacido en Lanús, que también jugó en Almirante Brown y Atlanta, además de Blooming y Oriente Petrolero, ambos de Bolivia.

Y agregó: “En los primeros 6 meses pudimos salvarnos del descenso con un gran equipo. El siguiente logramos clasificarnos al Reducido después de 12 años (de aquella semifinal perdida con Morón), con un grupo humano y deportivo que quedará en la memoria de todos”.

Por último habló de la última campaña: “Luego de un año muy duro, donde nunca pudimos acomodarnos, me toca marcharme con la cabeza bien arriba y sabiendo que dí lo mejor por el club, deportivamente y fuera de la cancha. Buscaré nuevos desafíos que me permitan seguir haciendo lo que amo! Gracias a todos los que me bancaron siempre, y a los que no también!! Los llevaré en mi corazón!!

En cuanto al futuro cuerpo técnico, ya hubo reuniones con Rodolfo Della Picca (no está al alcance en materia económica), el Pirata Adrián Czornomaz y Fabián Pepe Castro.