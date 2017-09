Revelan técnicas para controlar el estrés y poder lograr una mejor calidad de vida

Aceptar situaciones, tener una actitud positiva, aprender a relajarse y no perder el contacto con los más cercanos son algunos tips que hay que tener en cuenta para sobrepasar el momento.

Siempre es mejor enfrentar un problema y no esconderlo. Por eso, especialista elebararon una especie de manual para que quienes lo sufren puedan llevar una mejor calidad de vida. Además de comer sano, dormir bien y hacer ejercicio, es recomendable considerar algunas técnicas.

En principio, aconsejar reconocer y aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, la hora de salida del trabajo es a la 6 y para la vuelta a casa suele haber mucho tránsito. Eso pasará siempore, pero se puede buscar la menera de relajarse. Durante el camino se puede escuchar la música preferida o un audiolibro. También es un buen momento para cantar en voz alta sin molestar a nadie. Otra técnica a implementar tiene que ver con cambiar la perspectiva. ¿Qué significa eso? Desarrollar una actitud más positiva frente a los desafíos. Siempre se puede ver el “vaso medio lleno”.

La mirada hacia uno mismo siempre es un buen camino. Dentro de esto hay que aprender a relajarse, disminuir el ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea. Existen muchas maneras, desde respiraciones profundas y meditación hasta yoga.

Por lo general, el estrés se interpone y afecta la vida social de las personas. Esto hay que intentar derribarlo y lograr conectar con los seres queridos y los amigos. Ellos siempre están listos para escuchar y aconsejar.

Aprendar a decir que no es una tarea difícil, pero necesaria, sobre todo si el estrés se origina por realizar demasiadas tareas en el día.

SIGNOS. Muchas veces las personas que padecen estrés no saben que lo tienen. Por eso, es necesario estar atento a ciertos signos que presenta el cuerpo y la mente, como depresión o ansiedad, irritabilidad, miedo. También tensión muscular, manos frías o sudorosas, insomnio, dolores de cabeza, indigestión.

Se vuelven frecuentes pensamientos que tienen que ver con un excesivo temor al fracaso, autocrítica, olvidos, dificultad para concentrarse.

Quienes están alrededor de una persona estresada también lo sufren porque suelen recibir un trato brusco, que algunas veces es consecuencia del incremento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

Según un estudio publicado por The American Journal of Cardiology, las personas con un alto nivel de estrés tienen un 27% más de riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Esto indica que el estrés es claramente un factor de riesgo más a controlar, al igual que la hipertensión arterial y el colesterol elevado. ■