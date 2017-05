Polémica por el uso que hacen los intendentes del superávit

El anuncio del jefe comunal de Montevideo, Daniel Martínez, de que utilizará el excedente para realizar obras despertó las críticas de la oposición. Sin embargo, y a pesar de que está prohibido por la Constitución, es una práctica común en las intendencias de todos los colores políticos.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, perteneciente al gobernante Frente Amplio, anunció que utilizará el superávit de la comuna para realizar obras en la ciudad.

El Partido Nacional reaccionó con críticas a la decisión, recordando que se trata de una violación a la Constitución Nacional.

Sin embargo, y tras consultas realizadas por el diario El Observador de Uruguay, se concluyó que se trata de una práctica recurrente de varios jefes comunales, incluyendo a aquellos que pertenecen a los partidos que alzaron su voz contra la decisión de Daniel Martínez.

Los jefes comunales Sergio Botana, de Cerro Largo, y Carlos Moreira, de Colonia, reconocieron ante el diario que ellos ya hicieron lo mismo que realizará Martínez en la capital.

“Esto se ha hecho toda la vida. Todos los años va a haber intendencias del interior que tengan superávit y no harán esto que nosotros pensamos hacer, que es pasar la propuesta por la Junta Departamental. En todo caso, imputan en rojo ese año y no pasa nada”, dijo Martínez al ser consultado por el tema.

Por otra parte, hay quienes señalan que esa práctica es violatoria del artículo 302 de la Constitución, que establece que “todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales”.

En ese sentido, el diputado nacionalista Gustavo Penadés afirmó que no descarta que los ediles blancos presenten un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Diputados si la intendencia no desiste de la iniciativa. Penadés argumenta que la comuna debe primero pagar su déficit acumulado y no seguir generando deudas.

Desde el gobierno local el que respondió fue el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Juan Voelker, que señaló que la Constitución se refiere a deudas “que están por fuera de los plazos establecidos” y no a las deudas corrientes, que tienen una fecha establecida de pago”.