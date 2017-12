Mora sólo piensa en el regreso a River

Rodrigo Mora no perdió el tiempo durante sus vacaciones y aprovechó sus días de descanso en Uruguay para trabajar a full con Gastón Pandini, kinesiólogo de River, con el objetivo de sumarse lo antes posible a los entrenamientos junto al resto del plantel del Millonario.

Además de disfrutar, el delantero uruguayo, que fue operado de la cadera a fines de junio y cuenta los días para regresar a una cancha de fútbol, no regaló nada y ayer finalizó la rutina que tenía programada para sus vacaciones. Si bien no arrancará a la par del grupo, los médicos esperan que pueda hacerlo con el correr de la pretemporada.

“Esperando que llegue el 2018 para volver más fuerte que nunca! Gracias a todos por el apoyo de siempre, deseo y visualizo cada momento a partir del 3 de enero”, escribió Mora en las redes sociales.

Este miércoles, el plantel de River regresará al trabajo y, luego de un par de días de estudios, viajará a Miami para realizar la parte más ardua de la pretemporada. Mora, operado en la cadera a fines de junio, jugó su último partido en mayo, en el triunfo ante Boca.