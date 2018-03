Los monstruos, un clásico inoxidable en la gran pantalla

Guillermo del Toro se quedó con dos Oscar por “La forma del agua”, que tiene a un extraño ser como protagonista. Un repaso por las raras criaturas en el cine.

La historia de un amor genéticamente modificado de Guillermo del Toro, entre una suerte de sirena masculina encontrada en el río Amazonas y una mujer hipoacúsica , dejó sentado el domingo anterior la popularidad del género, al alzarse justicieramente con los Oscar a mejor película y mejor director.

Pero las películas de monstruos van mucho más allá del terror, desde la comedia y la parodia y la fantasía a la ciencia ficción, y el realizador mexicano supo, como nadie, sacarle el jugo a ese romance inagotable entre el Séptimo Arte y su público fiel.

“Los monstruos no siempre son aterradores o malvados. Los monstruos de Pixar en ‘Monsters Inc.’, así como el personaje principal de ‘Pie grande y los Henderson’, eran encantadores y dulces”, tipeó John Landis, director de “Un hombre lobo americano en Londres” (1981), en su libro “Monsters in the Movies”.

Las criatuas extrañas están en la pantalla grande desde hace un siglo y ganaron su lugar.

“Incluso el monstruo más famoso de todos, el Frankenstein retratado por Boris Karloff” en 1931, “es vulnerable y compasivo”, explica en su publicación sobre una de las criaturas clásicas de la pantalla grande.

Haciendo algo de historia, se puede rescatar que la película muda alemana “The Golem” (1915), de Paul Wegener, es considerada el primer film de criaturas, mientras que “Nosferatu”, una de las pelis de terror más emblemáticas de Alemania, llegó sólo siete años después.

Mientras que en los ‘30, los cineastas estadounidenses se entusiasmaron con el tema y realizaron una serie de cuentos góticos con influencia alemana sobre Drácula, Frankenstein, la Momia y el Hombre Invisible, entre otras criaturas.

Décadas después, films como “Jurassic Park” (1993), “Cloverfield” (2008), “Troll Hunter” (2010) y la propia “Titanes del Pacífico” (2013), de Del Toro, resultaron éxitos de la crítica y en las taquillas de casi todo el globo.

“King Kong” (1933), quizás la bestia más famosa de todas, se transformó en un ícono cultural a través de varias películas, con las versiones más recientes, “King Kong” (2005) y “Kong: la Isla Calavera” (2017), recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo.

La película del gran maestro de los efectos visuales Ray Harryhausen “El monstruo de tiempos remotos” (1953) marcó el comienzo de la ola de criaturas de los ‘50, capitalizando la paranoia nuclear de la época.

Mientras que “El monstruo de la laguna negra” (1954) proporcionó la inspiración para la apariencia del humanoide anfibio de Del Toro en “La forma del agua”.

Los monstruos y las extrañas criaturas están en la pantalla grande desde hace un siglo y se ganaron su lugar protagónico, como si fueran grandes estrellas. Lejos de una moda pasajera, estos extraños seres seguirán estando en las películas, mientras esperamos ansiosos verlos una vez más haciendo de las suyas.