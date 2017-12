Guillermo tiene el primer refuerzo para el Boca 2018: firmó Buffarini

Proveniente del San Pablo de Brasil, el lateral derecho pasó la revisión médica sin problemas y se convirtió en jugador del Xeneize. “Éste es un paso muy importante para mi carrera”, afirmó.

En su paso por La Boca, Papá Noel dejó el primer regalo para Guillermo Barros Schelotto: Julio Buffarini es nuevo refuerzo.

El lateral derecho proveniente de San Pablo de Brasil pasó la revisión médica sin inconvenientes y firmó contrato con Boca por tres años y meio. “Es un paso muy importante para mi carrera, un desafío muy lindo, ojalá pueda estar a la altura. Me llega en un momento bueno en lo personal, si bien en el último mes y medio no me tocó tener la continuidad que venía teniendo. Pero ya está, ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”, sostuvo el cordobés.

En su llegada a Boca, no es un hecho que sea de la partida. En principio peleará el puesto junto con Leonardo Jara (el actual titular) y con Gino Peruzzi, quien por ahora sigue en el club de la Ribera, pero podría ser negociado en las próximas semanas.

“Estoy con mucha expectativa. Sé lo grande que es este club y las exigencias que te da no sólo adentro, sino también fuera de la cancha. Me voy fijando objetivos día a día. Lo primero será hacer una buena pretemporada, luego vendrá la Superliga, la Supercopa y la Copa Libertadores. Boca es un club muy grande y que te exige pelear todos los frentes”, indicó el lateral.

En el San Pablo jugó 38 partidos entre 2016 y 2017. Previamente, el lateral jugó en San Lorenzo, Ferro, Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba. En total, disputó 374 encuentros y convirtió 18 goles. “Soy un jugador que no da ninguna pelota por perdida, lo he demostrado en todos los clubes donde estuve. Uno siempre trata de seguir creciendo y corrigiendo cosas, pero la entrega, las ganas y el sacrificio los voy a tener desde el primer minuto hasta el último”, afirmó.

En relación a las críticas de los hinchas de San Lorenzo -consideran una traición su paso a Boca- recordó: “Pueden estar molestos por la decisión que tomé, pero pensé mucho en el futuro de mi familia, porque no estoy salvado. Y el tiempo que me tocó estar en San Lorenzo dejé la vida”