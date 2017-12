Gabriel Heinze asumirá esta tarde la conducción técnica de Vélez

El entrenador Gabriel Heinze, quien presenta como último antecedente el ascenso con Argentinos Juniors de la B Nacional a la Superliga, será presentado esta tarde como nuevo entrenador de Vélez de cara a la segunda parte de la Superliga.

La presentación se realizará durante una conferencia de prensa que encabezará el presidente de “El Fortín”, Sergio Rapisarda, y se llevará a cabo a las 19:00 en el salón VIP del tercer piso del estadio José Amalfitani.

“Heinze es un técnico trabajador y obsesivo que tiene las herramientas para sacar al equipo de la zona baja y volver a ponerlo en los primeros puestos”, manifestó Rapisarda en declaraciones a radio Uno.

El flamante titular de Vélez agregó que la intención “es jerarquizar” al plantel con “refuerzos” pero advirtió que no realizarán “contratos millonarios”.

Rapisarda no descartó un posible regreso del delantero Mauro Zárate, con quien hablará en los próximos días para conocer su situación.

En cuanto a las bajas, el presidente confirmó que la oferta de PSV, de Holanda, por el joven delantero Maximiliano Romero “superó” a la de Stuttgart, de Alemania, y que en las próximas horas se podría oficializar la venta.

Vélez se ubica en el 19no. puesto de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con una campaña de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas.

El equipo, separado por sólo ocho puntos de la zona de descenso, inició la temporada con Omar De Felippe como entrenador y en las últimas cuatro fechas fue dirigido interinamente por Marcelo Gómez, ex integrante del recordado equipo campeón mundial en 1994.