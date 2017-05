Esperan una buena campaña de trigo y cebada en el sudoeste bonaerense

Según un especialista de la Bolsa de Cereales, la cosecha de trigo en todo el país estará en más de 18 millones de toneladas, apoyada en un área triguera que se incrementaría entre 8% y 10%.

El área sembrada con trigo en la campaña 2017/18 se incrementaría entre 8% y 10%, lo que permitirá una cosecha superior a las 18 millones de toneladas, mientras que la superficie dedicada a la cebada se mantendría o sufriría un leve recorte, y dejaría la producción en unos tres millones de toneladas, según Iván Ullmann, especialista de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (Bcpbb).

“Estamos en un momento donde ya se toma la decisión de siembra, el productor está largando la siembra de trigo y cebada y la intención es mostrar qué señales hay en el mercado”, afirmó Iván Ullmann a Télam, poco antes de disertar sobre “Señales del mercado, escenario comercial 2017-2018” en la jornada “El escenario comercial de la campaña fina 2017-2018” para el sudoeste bonaerense, que se realizó hoy en la entidad bahiense.

Según el especialista, la cosecha de trigo en todo el país estará en más de 18 millones de toneladas, apoyada en un área triguera que se incrementaría entre 8% y 10%.

En el caso de la cebada, se apunta a sostener el área o a hacer un leve recorte con superficie en torno a las 800.000 hectáreas en todo el país “que nos dejarían producción en torno a los tres millones de toneladas”.

Sobre el sudoeste bonaerense, región conformada por doce partidos, Ullmann dijo que se proyecta 10% de incremento en el área de intención de siembra de trigo, mientras que la cebada se mantiene constante con un leve ajuste.

“Para los 12 partidos (del suroeste bonaerense) en la campaña anterior tuvimos 550.000 hectáreas de trigo y este año, para la campaña 2017/18, tendremos más de 600.000” hectáreas, expresó y, para el caso de la cebada, indicó que “tuvimos 300.000 hectáreas en la campaña 2016-2017 y la próxima estaría en lo mismo o con un recorte de entre 10.000 a 15.000 hectáreas”.

Ullmann consideró que el mercado mundial está “bien abastecido”, tanto en trigo como en el resto de los granos, con stocks muy altos, hecho que ya se trasladó a los precios.

“Por eso en Chicago el trigo vale US$ 155 y no US$ 250 o US$ 270 (por tonelada) como en algunas campañas atrás. Es decir que la corrección bajista, en materia de precios, ya se ha hecho”, agregó.

En ese contexto, el especialista comentó: “Ahora el mercado mira los nuevos datos productivos” de la campaña 2017/18, como las primeras proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que anticipan “otra buena producción de trigo” a nivel mundial.

A ello se suma, agregó el especialista, “algunos ajustes a la baja en la producción de algunos exportadores de peso, como Estados Unidos, un exportador importante, Rusia, Ucrania, Australia, Kasajistán y Canadá”.

“En este contexto de buenos suministros pero con algunos jugadores de peso camino a reducir su producción” va a influir en el saldo exportable, lo que puede ser una buena señal para los precios de la nueva campaña y “una oportunidad comercial para Argentina”.

Para Ullmann, “vamos camino a sembrar más áreas” con trigo; “vamos camino a tener otra campaña de 18 a 19 millones de toneladas”, acotó.

“La incertidumbre era entrar a los mercados con 10, 11 ó 12 millones de toneladas; estos ajustes en algunos de estos exportadores de peso pueden dejar una chance comercial de meter la mercadería en destinos externos”, afirmó y remarcó que “nos permitirá jugar de lleno en esos huecos”.

En cuanto a la cebada, explicó que el mercado “es mucho más chico a nivel mundial pero muestra un giro, con producciones que estarían recortándose, que no cubriría la exigencia de la demanda y las primeras cifras nos muestran un ajuste en stocks en el mundo mirando la campaña 2017-2018”.

“Eso es muy bueno, más en nuestra zona, el área de cebada se ha extendido mucho, entonces permite sostener los primeros lineamientos de precios que a diciembre 2017-enero 2018 lo vemos en torno a los US$ 140” por tonelada, concluyó.