Enzo Pérez se desgarró y quedó en duda para la final de la Copa Argentina.

El mediocampista de River Plate, Enzo Pérez, se desgarró en el isquiotibial derecho y quedó en duda para la final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán, programada para el domingo 9 de diciembre en Mendoza.

El jugador del seleccionado argentino se lesionó ayer en el partido ante Newell’s Old Boys de Rosario en el Monumental, donde fue reemplazado a los 30 minutos de juego por el uruguayo Nicolás de la Cruz.

“Tengo la esperanza de jugar la final, hay que esperar el pronóstico, no voy a llegar para el fin de semana ante Gimnasia (La Plata). Tengo que charlar con los médicos, la idea es esperar y ver como evoluciona todo en estos días”, declaró Enzo Pérez tras realizarse los estudios en la Clínica Rossi.

El mendocino no se resignó a perderse la final frente a los tucumanos: “Después del partido me dolía al caminar, pero ahora estoy mejor, hay que ir día a día, no quiero faltar a ese partido por nada del mundo”.

“La lesión es zona en la que ya tuve problemas y por eso no quiero decir nada que luego pueda cambiar, ni que voy a estar, ni que no voy a estar, mi idea es trabajar para llegar y eso se irá viendo con el correr del trabajo”, explicó.

Otro jugador que se realizó estudios fue Gonzalo “Pity” Martínez, quien sí estaría en condiciones de jugar el domingo en La Plata ya que la lesión en el recto anterior de la pierna derecha no mostró problemas musculares graves.

“Sabía que no era muscular porque no sentí nada raro, sólo se trata de un edema por una paralítica en el partido con Unión, de la fecha pasada, por eso estoy tranquilo y ya pienso en empezar a recuperarme”, dijo.

De este modo y a no ser que el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tenga intenciones de cuidarlo para la final de la Copa Argentina, Martínez llegará en condiciones para enfrentar a Gimnasia el domingo a las 21:30 horas.

Con este panorama, el plantel volverá al trabajo mañana a la tarde en el predio de Ezeiza luego de la derrota ante Newell´s y con un panorama en cuanto al equipo de mucha incertidumbre por las bajas actuaciones de varios jugadores.

Por lo pronto podría estar en condiciones de regresar al primer equipo el lateral paraguayo Jorge Moreira, que sumó minutos en Reserva luego de casi un mes de parate por un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha.

Asimismo, Gallardo evalúa regresar al primer equipo a Javier Pinola y a Germán Lux, quienes salieron de la formación inicial por bajas actuaciones y seguirá de cerca la recuperación de Ariel Rojas, que sufrió una distensión muscular en el recto de la pierna izquierda.

River jugará el domingo el partido correspondiente a la fecha 11 de la Superliga ante Gimnasia y el sábado 9 de diciembre cierra el semestre con la final de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán en Mendoza