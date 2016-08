Dos banfileños en lo más alto del tango mundial

La pareja local de cristian Palomo y melisa Sacchi se consagró campeona en la modalidad “pista” en el certamen que se cerró en el luna Park.

La gran final del Campeonato Mundial de Tango 2016 en la categoría “Tango de pista” consagró como ganadora a la pareja que integran Cristian Palomo y Melisa Sacchi, que representaba a Banfield en este certamen. La jornada consagratoria se realizó este martes por la noche en un colmado estadio Luna Park y con parejas llegadas desde distintos puntos de globo y cada una con su propia estampa para salir a la pista. “La verdad es que lo vivimos con mucha intensidad, todos somos amigos en este ambiente y en camarines nos pusimos a bailar cumbia y hasta salsa que puso una pareja colombiana. Todos queríamos ganar, pero no nos sacamos los ojos, eso te hace subir más relajado. Una cosa es verlo de afuera y otra es estar en un Luna Park colmado con la ovación del público”, comenta Cristian Palomo, integrante de la pareja de triunfadores, sobre el espíritu noble de esta competen- cia. Melisa Sacchi, por su parte, recuerda la vara alta que tuvo la final. “En realidad todos estaban divinos, para el jurado es algo más subjetivo, algo más personal elegir un ganador.

Es como en el arte, mirás dos cuadros y te va a gustar el que te conmueva más, el que te llegue más”, explica la artista de Banfield. “El nivel fue muy bueno y cualquiera podía ganar. Los colombianos estuvieron muy bien, el nivel de los rusos es impresionante y los japoneses son unos bestias, los ves ahí sentaditos y cuando salen al escenario son otra cosa”, acota Cristian. Este bailarín, oriundo de Villa Ballester, cooció a la banfileña Melisa Sacchi hace cuatro años en una milonga y luego de bailar unos tangazos de la orquesta de Juan D’Arienzo armaron esta pareja artística. El año anterior llegaron a las semifinales, representando a Villa Ballester, y en esta oportunidad, en la que se consagraron campeones, lo hicieron en representación de Banfield, por lo que el Sur trae suerte. Además, fueron parte de la competencia de “escenario” y pudieron escalar hasta las semifinales. Los ganadores compitieron entre 36 parejas, de las cuales 25 eran argentinas, seis provenían de Colombia, dos de Rusia, dos de Italia, y otras de Holanda, Venezuela y Corea del Sur. Los campeones como premio recibieron $60.000 y un viaje a París. También fueron seleccionados Carlos Estigarribia y María Laura Sastria, que alcanzaron el segundo lugar, y Lucas Gauto y Dana Zampier, que lograron el tercer puesto.En cuarto lugar, quedaron las parejas integradas por Emanuel Ledesma y Carolina Couto y Daniel Boujon y Agustina Piaggio; mientras que al quinto lugar llegaron Douglass Risoo y Jennifer Orjuela. ■

Barrio de tango

Melisa Sacchi, de 34 años, es vecina de Banfield de “toda la vida” y se topó con el tango siendo muy joven. “a los 19 de casualidad fui a una milonga muy chiquita que organizaba un amigo y me cautivó el lugar y la gente. después comencé a ir a las milongas que se hacían los domingos en mi club”, comenta la bailarina. “no me gustaba ir a los boliches, te empujan, en las milongas hay otro respeto. además, tenés tu mesa para sentarte y hasta me cabeceaban para salir a bailar”, recuerda sobre esa costumbre de antaño, que aún se mantiene vigente en las milongas.