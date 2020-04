Este tema de la banda liderada por la cantante Dolores O´Riordan, que fue un clásico de los ’90, ya superó las 1.000 millones de visitas.

"Zombie", el clásico de los ´90 de los irlandeses The Cranberries, se convirtió en el quinto video de rock más visto en la historia en YouTube, con más de 1.000 millones de visitas.

Aunque el video data de 1994, fue subido a la plataforma audiovisual en 2009 y, recientemente, se publicó una remasterización con calidad 4K.

"Zombie" es la canción más popular de la banda irlandesa, incluida en su disco "No Need to Argue", trabajo con el que alcanzaron el reconocimiento a nivel mundial.

El tema está inspirado en un atentado del grupo IRA en la localidad de Warrington, en 1993, en donde murieron dos niños y varias decenas resultaron heridos.

EL TOP FIVE. El clip de la banda liderada por la fallecida cantante Dolores O´Riordan se ubicó detrás de clásicos como "November Rain", de Guns`n Roses; y "Smell Like Teen Spirit", de Nirvana.

También quedó por debajo de "Sweet Child o' Mine", también del grupo encabezado por Axl Rose; y "Bohemian Rhapsody", de Queen.

VIDEO: EL CILP DE “ZOMBIE”