El arquero que vivió semanas complicadas por estar fuera del equipo titular tras ser la figura durante todo 2018, le puso fin a una etapa negativa y arrancó noviembre con todo. Este viernes renovó su contrato con el Taladro por otros dos años y el domingo será titular contra Unión en el Florencio Sola luego de la buena actuación en el Cilindro de Avellaneda.

“Necesitaba el respaldo de muchas personas que no lo tuve. Mi familia y mi representante me ayudaron. Me sentía muy mal, pensé que era un sicario porque mucha gente me dio la espalda. Todo eso me sirvió para aprender. Tuve una esperanza con Julio (Falcioni), otra oportunidad en mi vida, que me llegó con Racing. Supe aprovecharla y vamos a ver en la semana qué pasa”, expresó el arquero en diálogo con Cadena Caracol de su país.

Con la llegada de Hernán Crespo y luego de algunos errores individuales, el arquero perdió su lugar en el once. Para esta temporada Banfield contrató a Esteban Conde y el uno colombiano quedó definitivamente relegado. Con el regreso de Falcioni, Arboleda volvió a ser más considerado y ante Racing tuvo una buena actuación que le valió recuperar la titularidad.