El presidente de la fábrica de alfajores Capitán del Espacio, Mario Díaz, fue asaltado y golpeado en Quilmes por cinco delincuentes, que robaron primero su casa y luego se trasladaron hasta el establecimiento industrial.

"Fue ayer, a las 18:20, cuando estacioné el auto, abrí el garage para entrar y ahí se me aparecieron cinco tipos encapuchados. Lógicamente, me resistí, pero me golpearon, me dieron culatazos y me rompieron la cabeza", relató el empresario.

Y agregó: "Me trabé en lucha, los agarré y entré a los gritos, porque mi esposa, Liliana, estaba recuperándose de una gripe".

En declaraciones a la prensa, Díaz señaló que al ingresar al domicilio, en donde se encontraba su esposa, los delincuentes maniataron a ambos y robaron pertenencias durante unas dos horas.

Luego, los ladrones tomaron la decisión de dividirse en dos grupos para poder permanecer en la casa del empresario y al mismo tiempo asaltar la tradicional fábrica de alfajores.

"No me querían llevar a la fábrica porque tenían miedo de que me viera algún conocido, por lo que me sacaron las llaves y se fueron tres y dos se quedaron acá. Evidentemente actuaron sabiendo quién era. Esto no fue al voleo", afirmó.

Y añadió: "Les tuve que dar la combinación de la alarma, porque no tuve opción".

Díaz señaló que "en la fábrica están los valores y algún dinero", al tiempo que lamentó la situación: "Dan ganas de cerrar e irte".

"Las cámaras de la fábrica funcionan, así que deben haber registrado todo", destacó el empresario, quien indicó que la Policía Bonaerense trabajará sobre ese material para intentar determinar la identidad de los delincuentes.