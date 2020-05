El técnico se refirió a lo que le expresó el presidente Adrián Vairo en relación a los torneos de ascenso. Preocupado por la situación y el contrato que se le vence, el Bigotón y sus colaboradores aguardan decisiones en los próximos días.

No sólo los jugadores están pendientes de sus contratos a partir del último día de junio. También los técnicos. Hay varios clubes que además de llegar a un acuerdo con sus futbolistas, tienen por delante la misión de no desarmar el cuerpo técnico.

"Tengo contrato hasta el 30 de junio. Después de esa fecha no sé qué va a pasar con nosotros, no sé qué puede ser de nuestro cuerpo técnico", explicó Pablo Vico, entrenador de Brown de Adrogué, en diálogo con 94.7 FMRadio.

"Estuve hablando con el presidente (Adrián Vairo). Por lo que él me comenta va a ser muy difícil que vuelva el fútbol de ascenso antes de fin de año", agregó el Bigotón, que lleva más de una década al frente del Tricolor de Adrogué y desea que el Torneo de la Primera Nacional continúe, a pesar de que la AFA lo suspendió como en el resto de las categorías.

En ese sentido, el DT afirmó que "lo más correcto y serio sería terminar las nueve fechas que quedan". Esta aseveración por parte de Vico encuadraría a que todos los equipos tengan actividad, y no sólo los que pelean ascensos o entraron al Reducido. En el caso de Brown, está lejos de la clasificación, por lo que sus jugadores estarían parados hasta la próxima temporada. "Es mi vida el fútbol. Ojalá Dios me diera la oportunidad de seguir trabajando y seguir entregando cosas", enfatizó el respetado entrenador.

Pablo pasa la cuarentena en el club, con los utileros, esperando novedades sobre el mundo de la pelota. "Estoy viviendo en el club, haciendo la cuarentena. Es duro llevarla, triste por momentos. Al estar solo, por momentos me bajoneo. Ahora, como no estoy entrenando, estoy un poco vago. Me levanto, limpio todo, salgo a caminar, voy al gimnasio, almuerzo y voy a leer algo o ver televisión. Así es el día de Pablo Vico".