El técnico del Tricolor aúna no se reunió con la dirigencia para conversar sobre el futuro, pero aseguró que nunca tuvieron problemas. El plantel está licenciado y sin fecha de retorno.

El plantel de Brown de Adrogué quedó licenciado luego de la eliminación en los cuartos de final del Torneo Reducido de la Primera B Nacional. Por estos días, poco se sabe del plantel en relación a la vuelta a los entrenamientos, las bajas y altas y la pretemporada de cara al próximo campeonato, ya que la prioridad pasa por resolver la continuidad del cuerpo técnico encabezado por el histórico Pablo Vico.

Hasta este martes, el Bigotón no se había reunido con el presidente Adrián Vairo y el resto de la Comisión Directiva del club. Y según le confió a La Unión, espera llegar a una conclusión en los próximos días. “Estoy esperando que el presidente me llame para ver qué decisión tomamos entre las partes. Pero hasta el momento no hay novedades, podríamos tenerlas en el transcurso de la semana”, explicó el entrenador del Tricolor.

Y agregó: “Nunca tuvimos problemas, pero no he hablado con Adrián, siempre hemos tenido buena voluntad, pero dependerá de un montón de cosas. Estimo que no va a haber problemas”.

Vico lleva 10 temporadas al frente del plantel de Brown, convirtiéndose en uno los técnicos con más continuidad en el último tiempo. En cada receso, su nombre siempre suena en otros clubes. Y en esta oportunidad, hay dos interesados, uno de la categoría y otro de la Superliga.

Por eso, es clave la reunión. Primero sellar el acuerdo con Vico y su cuerpo técnico, que se conforma con: Eduardo Scalenghe y Adrián Zen Bonacorsi (ayudantes de campo), Martín Quiroga (entrenador de arqueros), Agustín Galeota e Ignacio Bogado (preparadores físicos) y José Ribas (analista de videos).

“Necesito llegar a un entendimiento con la dirigencia, como para decirle al jugador ‘vos te quedás, vos te vas’. Además es fundamental el presupuesto, porque necesito conformar un plantel medianamente competitivo si es que habrá seis descensos como se dice”, explicó el técnico, de cara a una nueva temporada que como novedad no tendrá promedios del descenso.