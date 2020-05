El técnico del Tricolor y toda la incertidumbre de estar parados hasta enero. "No sé si estábamos para clasificar, pero el entusiasmo estaba", remarcó sobre la chances de su equipo que había levantado el nivel en este segundo semestre de la temporada.

No todos compartieron la decisión de dar por finalizados los campeonatos. La torta no se repartió por partes iguales. Y las voces de descontento comenzaron a hacerse oír.

Brown de Adrogué estaba comenzando a sumar puntos. Dos triunfos y tres empates, con el agregado de haberle ganado al puntero de la Zona B de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán, como locales. Pero el parate enfrió todo y obviamente, a Pablo Vico no le gustó el veredicto de la AFA.

"No estoy de acuerdo. Yo hubiera querido llevar una vida normal, que todo continuara como estaba planificado. Con esto (por la pandemia) se complicó mucho. Perjudica a jugadores y cuerpo técnico. Veremos que pasa en junio o julio, qué hacemos hasta enero próximo que comienza un nuevo campeonato de cero para todos los equipos", dijo el DT a La Unión.

La Asociación del Fútbol Argentino además confirmó que, eliminando los descensos, los ascensos se definirán en la cancha, no en un escritorio. "Tampoco lo comparto. Juegan cuatro y el resto miramos como corren los demás. Yo que sé, esto es el día a día, puede cambiar, no todo está dicho. Hoy es una cosa y mañana otra. De seguridad no hay nada", se quejó el Bigotón, que se encuentra de cuarentena en la pensión del club.

Vico estaba ilusionado con el arranque del equipo en el segundo semestre, después de unos primeros seis meses donde las cosas no salieron de la mejor forma. "Brown venía bien, en alza, no sé si para estar en el Reducido pero el entusiasmo estaba", aclaró.

Con 24 puntos, el Tricolor se ubicaba a nueve puntos de Deportivo Riestra (cuarto en la tabla) con 27 puntos en juego. "Los muchachos pensaban lo mismo, que se podía intentar, estaban convencidos. De un torneo a otro mejoramos. Hubiéramos merecido cuatro o cinco puntos más. Nos cobraron seis penales en contra en siete fechas. Y partidos que empatamos o perdimos de local merecimos más. Pero se llegó hasta acá", finalizó.