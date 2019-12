El hecho ocurrió en la Plaza Constitución. El fuego destruyó por completo juegos y un sector del predio. Los vecinos, para ayudar a sus dueños, ahora organizan un festival solidario.

Cuando vieron el fuego, los vecinos no lo podían creer. Las llamas cubrían por completo un sector de la histórica calesita de la Plaza Constitución, de Valentín Alsina. Como era de madrugada, lo único que atinaron a hacer fue llamar de inmediato a los bomberos. Pero ya era demasiado tarde: las motos, los autos, el helicóptero en el que los chicos esperaban su turno para subirse a dar algunas vueltas quedaron destruidos por completo.

Un grupo de vándalos -que ya habría sido identificado- incendió intencionalmente este lunes por la madrugada el esfuerzo de toda una vida, años de historia. Por suerte, el fuego no se propagó del todo y la estructura de la calesita se mantuvo en pie. De todas maneras, una parte de las instalaciones del predio quedaron inutilizables, y volver a reconstruir todo a sus dueños no solo les demandará tiempo, sino también, dinero.

“Hoy es un día triste para Calesita Manolo. Esta madrugada un par de… no sé cómo llamarlos, nos quemaron el sector de los juegos. Pero lo que más tristeza me da es ver las caras de los niños al ver los juegos en ese estado”, comentó Adrián, uno de los responsables de la calesita, a través de su cuenta de Facebook.

Hoy es un día triste para Calesita Manolo. Esta mañana un par de .... no se como llamarlo, nos quemaron el sector de los... Publicado por Calesitas Manolo Valentin Alsina en Lunes, 23 de diciembre de 2019

La indignación de los vecinos se hizo escuchar, y se replicó a través de miles de mensajes de repudio y de solidaridad no solo en el barrio, sino a través de redes sociales. “Esta mañana, al pasar por la plaza, no lo podía creer. No entiendo por qué esta maldad”, sentenció Liliana Sobrado Rubio, vecina de Valentín Alsina y docente del Instituto de Formación Docente N° 11 de Lanús.

“En esta calesita creció mi hijo más grande y hoy llevo a mi hija más chica. No puedo entender cómo hay gente con tan mal corazón para hacer una maldad semejante”, resaltó Ariel Maldonado.

La sensación de tristeza fue generalizada en el barrio con el correr de las horas. No es para menos, varias generaciones y familias pasaron por ahí. “Desde hace años los conozco. Iba de chica, luego llevé a mis hijos y hoy llevo a mis nietos”, señaló Nancy Eva Farías. “Mi hija lloraba al ver las fotos de cómo quedó su calesita. Muchos recuerdos”, apuntó Cris Viladons.

Pero la desazón se transformó en motor y un grupo de vecinos ya organizó un festival solidario para ayudar a reconstruir la calesita. Será el próximo lunes, a las 18.30, en la plaza. Habrá shows a la gorra, payasos, magos, murga, baile y sorteos con premios sorpresa. “Todo lo recaudado será destinado para ayudar a reconstruir la calesita”, dicen.

El apoyo de la gente llevó algo de alivio a los dueños. “Ver todo así, como quedó, te da mucha impotencia, pero el cariño de la gente te ayuda a seguir”, cerró Adrián.