Aunque aún no se pudo determinar exactamente lo que sucedió, creen que uno o dos delincuentes entraron en la vivienda tras cortar un alambrado y luego de forzar una pequeña ventana.

Una vivienda ubicada en la localidad de Uribelarrea, Partido de Cañuelas que es utilizada por sus inquilinos para pasar los fines de semana fue saqueada.

Uno o más delincuentes ingresaron al predio que está a unos 300 metros de la Plaza Centenario tras cortar un alambrado olímpico y luego se encargaron de forzar una pequeña ventana por donde lograron ingresar.

Mariano Fontana es el dueño de la casa que fue saqueada por delincuentes. Aseguró que decidió construir allí porque en Uribelarrea la inseguridad es casi nula. Por tal motivo, tampoco puso rejas, pero en plena cuarentena se llevó esta desagradable sorpresa.

Fontana se enteró del hecho gracias a un amigo que compró un terreno lindero en la misma época que él.

Según el relato del vecino, las cortinas estaban corridas y eso le llamó la atención. Como Fontana es trabajador esencial no pudo viajar de inmediato a Cañuelas, pero cuando llegó confirmó que le habían entrado a robar.

Allí verificó que le faltaba la máquina bordeadora Stihl, una sierra circular de la misma marca, un horno eléctrico, ollas y una caja con herramientas varias.

Tras reparar el alambrado, se dirigió a asentar la denuncia y se encontró con un solo Policía que no contaba con un patrullero para acercarse a la vivienda. Por lo que Fontana lo llevó con su vehículo para que verificara el robo.

"No me preocupa tanto el robo en sí, sino la desprotección del pueblo. De hecho no había ningún control cuando entré a Uribe. El Policía que tomó la denuncia mostró muy buena voluntad, pero lamentablemente no tienen medios para trabajar y tienen a su cargo una zona enorme que va de Uribelarrea a El Taladro", contó el vecino que fue víctima del robo.