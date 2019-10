En pleno Brexit, se realizó una enorme convocatoria por la causa independentista. Según un plebiscito en 2014, la mayoría quería permanecer en el Reino Unido pero hoy podría cambiar la postura.

Unas 250 mil personas participaron hoy de una manifestación independentista en la capital de Escocia, Edimburgo, organizada por el grupo Todos Bajo una Misma Bandera.

“¡Qué día! 250.000 personas marchan por la independencia tras nosotros”, aseguró la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry.

La marcha, convocada por Facebook, se paseó entre el parque de Holyrood, junto a la sede del Parlamento escocés, y terminó en el parque de The Medows, informó la televisión pública escocesa STV.

Los asistentes llegaron con banderas, pancartas, gaitas y tambores, tal como solicitaba la convocatoria en las redes.

La bandera que más se repitió fue la celeste con la cruz de San Andrés escocesa, pero también había con el escudo monárquico escocés e incluso algunos. llevaron banderas catalanas.

“Estoy aquí para apoyar la causa de la independencia. Siendo honesta, tras el último referéndum me quedé un poco planchada y desencantada y no quería participar ya más, pero tras viajar a la costa occidental de Escocia me ha vuelto la inspiración, así que aquí estoy hoy”, contó a Europa Press Gemma MacFadyen, una mujer de 43 años que vive en Edimburgo.

La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, dijo que no podía participar pero mandó un mensaje para los asistentes. “Buena suerte para todos los que están marchando por la independencia en Edimburgo. No puedo estar en persona allí, pero estaré con vosotros en espíritu. Tengan un buen día y que no les quepa duda de que viene la independencia”, escribió en Twitter.

En el plebiscito celebrado en 2014, el 55% de los escoceses expresó su deseo de permanecer en el Reino Unido, frente al 45% de independentistas. Sin embargo, las sustanciales diferencias con respecto al Brexit han reabierto el debate y Sturgeon ha prometido un referéndum en el plazo de dos años si Reino Unido finalmente sale de la Unión Europea (UE).