El neozelandés Taika Waititi fue tanteado para que se ponga detrás de la lente en la próxima entrega de la saga galáctica.

Los responsables de "Star Wars" tantearon al cineasta Taika Waititi para que se ponga al frente de una película de la exitosa saga galáctica.

Mientras siguen las conversaciones singuen en pie, Disney y Lucas film se mantienen en un prudencial silencio a respecto.

El director neozelandés ya tiene experiencia en el universo de "Star Wars" porque dirigió en 2019 el octavo episodio de la primera temporada de "The Mandalorian", que con el chileno Pedro Pascal como protagonista supuso el estreno de la saga en el mundo de las series de acción real.

Por su parte, "Star Wars" no tiene previsto estrenar ninguna película en 2020 después de que en diciembre llegara a los cines "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019), que cerró la historia de nueve películas sobre los Skywalker.

J.J. Abrams dirigió esta película que contó con Daisy Ridley y Adam Driver como protagonistas, que cosechó unas críticas tibias por parte de la prensa, y que lleva recaudados 1.002 millones de dólares hasta el momento.

De cara al futuro, se sabe que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, está trabajando en una nueva película para "Star Wars" y que Rian Johnson, el director de "StarWars: Episode VIII - The Last Jedi", tiene planes para abordar una nueva trilogía de la saga galáctica.