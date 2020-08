Más de mil personas colaboraron con la iniciativa del club para reunir juguetes y regalos. Hubo artísticas circenses y música con todos los cuidados. Todo será donado a las entidades con las que colabora el club.

En un domingo atípico en la cuarentena, el Club Los Andes y su gente decidieron poner manos a la obra por los más chicos y organizar una jornada de solidaridad y muchos cuidados.

Bajo el nombre de “1000 sonrisas 1000 rayitas”, las Subcomisiones Solidarias y de Desarrollo Social encabezaron una propuesta pensada en pos de los niños. La idea era juntar regalos para repartir en las 17 entidades solidarias con las que vienen colaborando desde que se inició la pandemia. Y la gente respondió.

En una jornada que se extendió desde el mediodía hasta entrada la tarde, más de 300 vehículos desfilaron en caravana por Portela y Frías entregando juguetes, muñecos, peluches, juegos de mesa, bicicletas, triciclos y monopatines. A ellos se sumaron otras cientos de personas del barrio que se acercaron caminando, en moto o en bicicleta. “Fue un domingo espectacular y lo que pasó superó ampliamente nuestras expectativas. La gente del barrio y los hinchas y socio se sumaron en familia y con muchas ganas de colaborar y se armó algo muy lindo”, contó Carla Tiburcio, vicepresidente de Los Andes Solidario.

En la Caravana, el camino estaba repleto de colores Milrayitas decorando la calle y hubo artistas circenses del Monociclo Arte y Cirkonurbano Sur haciendo shows y saludando a cada familia que llegaba en su vehículo. Además, todos recibieron golosinas, pochoclos y un souvenir por haber colaborado con la causa, y la Distribuidora de Agua Moreno ayudó con los más de 40 socios que colaboraron para el desarrollo del evento.

“La verdad que en el momento que empezó el evento me relaje y dije: ‘voy a disfrutar’. Después se me hizo un nudo en la garganta cuando vi la cola de autos que no paraba, la gente feliz, los chicos todos producidos con camisetas de Los Andes o banderas. Para muchas familias fue un día distinto después de cada cinco meses de encierro y los chicos lo disfrutaron mucho”, contó la presidente de la Subcomisión, Fernanda Marra.

Ahora, en el transcurso de los próximos días, será el turno de la segunda etapa de esta iniciativa. A través de la red de colaboradores que fue tejiendo el club en los últimos meses, distribuirán los regalos en cada una de las 17 entidades con las que trabajan a diario. “Sabemos que es un momento difícil para muchas familias y no queríamos que ningún niño se quede sin un regalito en su día”, concluyeron.

PARTE DOS. En el marco de la campaña, los niños podrán participar de un concurso en el que solo deberán enviar un dibujo que refleje cuánto extrañan a Los Andes. Entre ellos, se sortearán una bicicleta, un conjunto deportivo del club, y la remera y las medias del equipo. Además, habrá sorpresas todas las semanas y los dibujos se exhibirán en las redes sociales del club y la página oficial.

Los niños interesados en enviar su material deben hacerlo por mail a deestasalimostodosjuntos@clublosandes.com incluyendo nombre y apellido, dirección y un teléfono de contacto.