“Si cada uno de nosotros hace una obra de misericordia al día, se producirá una revolución en el mundo”, dijo en un twit el Papa Francisco. Tomando estas palabras, queremos agradecer a todos esos corazones solidarios que ayudan a sostener el Hogar, para que podamos brindarle lo mejor a nuestros niños y niñas. ¡Gracias por sus actos de misericordia para nuestros peques!