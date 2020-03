Laurita Fernéndez, mientras cumple a rajatabla su cuarentena, sigue haciendo de las suyas y posteó una nueva foto en las redes sociales.

“Cuando juego a hacer fotos, si me piden que me haga la interesante…me cuesta creérmelo, pero si me piden que baile y sonría… todo va bien”, escribió junto a la imagen.

La blonda bailarina optó para la foto por un delicado conjunto de lencería de encaje en color rojo, luciendo su figura.