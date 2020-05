La Agrupación Un Grito de Juventud viene realizando ollas populares y otras acciones para los vecinos y recibió el mensaje de varios jugadores del ascenso apoyando sus actos.

La Agrupación Un Grito de Juventud continúa con sus acciones solidarias, y en los últimos días, diferentes personalidades del deporte han manifestado su apoyo a la labor que vienen desarrollando, concientizando a la gente para que ayude con lo que tenga a disposición.

Es que a partir de ese poquito que les puedan acercar, ellos se las ingenian para poner todo su amor y servicio hacia las personas más necesitadas, ya sea con un plato de comida, una merienda o haciéndoles llegar ropa de invierno en estos días de bajas temperaturas.

Uno de los personajes que les hizo llegar su felicitación fue el técnico de Brown de Adrogué: "Hola chicos, creo que no hace falta mucha presentación, soy Pablo Vico. Primero quiere agradecerles todo lo lindo que están haciendo ustedes por esa gente que hoy necesita un plato de comida. A ustedes les estoy hablando, a un Grito de Juventud de Rafael Calzada. Felicitarlos, sé que la mayoría son hinchas de Brown, por eso me quiero asociar a ustedes y pedirle a la gente que por favor estén colaborando con un alimento no perecedero. Por favor ayuden a esta gente", fue el video que el DT.

El más grande se une a nuestro pedido de donaciones! Muchas gracias 🤵🏻 #todosjuntos🇦🇷#UnGritodeJuventud💪🏻 Publicado por Un grito de juventud en Martes, 19 de mayo de 2020

Como dijo Vico en su relato, la mayoría de los integrantes de Grito de Juventud son hinchas del Trico, pero también hay mezclados del Gasolero. Por eso, también dejaron sus testimonios de apoyo Adrián Arregui, ex Temperley que milita en el Deportivo Independiente Medellín de Colombia; y los ex Brown Juan Manuel García (Arsenal de Sarandí), Nahuel Pereyra (Estudiantes de Buenos Aires), Matías Sproat (Villa San Carlos) y hasta César Carranza, histórico jugador del ascenso, hoy en Argentino de Merlo.

Arregui, que se encuentra disputando con su equipo la Copa Libertadores, expresó: "Mando este videíto para sumarme a Un Grito de Juventud. Los chicos están necesitando ropa, alimentos, así que súmense con esas donaciones. Un abrazo grande".

"Me uno al pedido de donaciones de la Agrupación Un Grito de Juventud que están realizando almuerzos y meriendas solidarias. Con todo lo que puedan colaborar, alimentos, ollas gastronómicas, lo que sea, les va a venir bien para seguir colaborando con los que más lo necesitan", arengó Juanchón García, autor del gol del ascenso de Brown en 2015.

Todos los que puedan colaborar, lo pueden hacer a través del Face Un Grito de Juventud, del Instagram Grito_de_Juventud o llamando al 15-6425-6633.