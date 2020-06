Emanuel Moreno Defalco es uno de los finalistas de este certamen organizado en España con autores e intérpretes de distintas latitudes. Le puso el cuerpo a “Haiku”, de Alejandro Mársico, y puede verse en las redes sociales.

Emanuel Moreno Defalco es uno de los representantes argentinos del 1° Concurso de Monólogos Cortos Cabezas Parlantes, organizado en España, donde quedó como uno de los diez finalistas.

Escogidos entre más de 200 propuestas, en los monólogos se destaca la diversidad geográfica, argumental, de género o edad de las dramaturgias participantes. Este actor oriundo de Lanús quedó seleccionado para interpretar el monólogo “Haiku”, de Alejandro Mársico y con dirección de Raquel Toledo.

“Son esas cosas de la vida. Me habla una compañera de la Escuela Municipal de Arte Dramático y me cuenta que estaban buscando a un actor para un monólogo. Fueron dos ensayos y uno de ellos ya se filma, así me conocí con el autor”, le comenta Emanuel a La Unión sobre cómo llegó a tener es papel.

También describe el proceso de selección para quedarse con ese monólogo. “Son cinco actores argentinos y la selección fue la siguiente: a algunos los elegían por castings y yo mandé mi material, y así me seleccionaron”, apunta.

Las cinco Cabezas Parlantes Finalistas argentinas se completan con “Señorita Magui”, de Mariela Soledad Anastasio; “A destiempo”, de Anabel Ares; “Lavar el baño de a dos es un acto de amor”, de Julieta Cao; y “Trío”, de Claudia A. Morales, interpretados por otros actores argentinos.

“Es un certamen muy enriquecedor. También lo fue haber quedado seleccionado entre 200 participantes y que el autor me cite y finalmente quedar”, acota Emanuel sobre encuentro donde participaron artistas españoles y latinoamericanos.

PARA VER EN LAS REDES. Las 10 Cabezas Parlantes Finalistas fueron publicadas en las redes sociales del concurso y los internautas puedan votar a su favorita.

“Nos entendimos bien con ellos. Son apasionados del teatro y la actuación, quedamos en hacer notas sobre el concurso en España”, apunta el actor sobre las migas hechas con la organización y en especial con la actriz Nuria Benet, ideóloga y coordinadora del concurso.

Emanuel Moreno Defalco tiene su mirada sobre el teatro en tiempos de cuarentena y sobre otras facetas de la actuación. “El actor es cuerpo vivo”, asegura. “Llevó la actuación a la performance, cuando vas al cine también ver actuación y la performance combina todo”, cierra el actor.

MÁS INFO

Web www.concursocabezasparlantes.com

Instragram https://www.instagram.com/concurso_cabezasparlantes/?igshid=bm8ctwrvhsz2

Seguilo a Emanuel https://www.instagram.com/soyemamoreno/

MIRÁ EL MONÓLOGO: