Se trata de tres ciudadanos de la capital bonaerense que habían viajado a zonas de contagio y no estaban cumpliendo con el protocolo.

La Justicia penal de La Plata intimó a tres ciudadanos de la capital bonaerense que habían viajado a zonas de contagio del coronavirus y no cumplían con el aislamiento en sus domicilios indicado por protocolo, informó el fiscal Marcelo Romero.

En declaraciones formuladas, Romero contó que días atrás la Unidad Funcional de Instrucción 6 de La Plata a su cargo recibió una serie de denuncias sobre platenses que estuvieron en Europa y otras zonas de contagio y no estarían cumpliendo con el aislamiento de 14 día indicado por autoridades sanitarias.

"Eran casos de gente que salia a comprar el diario o a pasear al perro y sus vecinos los denunciaron ante el miedo lógico que hay", explicó.

Contó que notificó a los ciudadanos -cuyas identidades y edades no reveló- y, tras ello, "los tres volvieron a cumplir su cuarentena".

Romero sostuvo que "no se les imputaron delitos contra la salud pública porque no se sabe si están enfermos, sino que estaban incumpliendo las directivas tanto del ministerio de Salud nacional como provincial" y opinó que "no son meras sugerencias sino órdenes ejecutivas, de cumplimiento obligatorio".

"Caso contrario, se los procesa por desobediencia o delitos contra la salud pública. Pero todos volvieron al aisalmiento", concluyó.