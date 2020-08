Pedro Dragone, Pablo Paladino y Ariel Maciel, tres miembros de la Comisión Directiva del Milrayitas, presentaron sus renuncias "indeclinables" a los cargos que ostentaban. Los reemplazantes deberán salir de la lista ganadora de las últimas elecciones en el club.

En las últimas horas, tres dirigentes de la Comisión Directiva del Los Andes presentaron la renuncia a sus cargos y dejaron de formar parte de la dirigencia de la institución de Lomas de Zamora. Esto provoca una nueva reorganización de la cúpula dirigencial.

Los dirigentes que -a través de una carta presentada anoche en las mesa de entrada del club- comunicaron su decisión al presidente del club, Víctor Grosi, fueron el secretario Pedro Dragone, prosecretario Pablo Paladino y el revisor de cuentas Ariel Maciel.

En ese escrito, los tres firmantes recalcaron que sus renuncias son "indeclinables" por no compartir algunas decisiones del mandatario y por eso ya dejaron de formar parte de la mesa chica del elenco lomense.

Por lo que pudo averiguar Diario La Unión, la decisión tomada por los exdirigentes fue por "la falta de comunicación" que hubo en el último tiempo entre ambas partes, en el que los temas de la vida institucional del club "no se discutía en la Comisión Directiva" y según comentaron, se había llegado a "una situación límite". Esto, justamente, motivó la salida de Dragone, Paladino y Maciel, que hasta hace algunos meses había sido el jefe del departamento de prensa de la institución.

En medio de una delicada situación por la pandemia del Coronavirus, el Mirlayitas le suma otro problema a su actual presente y ahora tendrá reorganizar nuevamente la mesa directiva, ya que previamente lo tuvo que hacer en junio luego de las salidas del vicepresidente Carlos Oris, el prosecretario Claudio De Gregorio, el secretario de actas Ricardo Castronovo y los vocales Guillermo Ferri y Noberto Barros.

"Nosotros decidimos renunciar porque fuimos las cabezas de un diálogo que no funcionó, pero no llamamos a un corrimiento masivo de renuncias de dirigentes porque sino sí estaríamos en una crisis institucional importante. Para nosotros no se tiene que ir nadie más, queremos que esto tenga un efecto positivo y tratar de hacer las cosas bien", comentó un de los renunciantes.

Con estas últimas tres salida, la mesa directiva del Milrayitas quedó compuesta por Grosi como presidente, Rubén Salerno como vicepresidente primero, Walter Orbe como vice segundo, Miguel Mallamace como tesoro, Emiliano Renzulli como pro-tesorero, Ariel Zavatto como secretario de actas, y Gonzalo Mañas y Martín Carrivale como revisores de cuenta. Y ahora deberán reemplazar a los salientes Dragone, Paladino y Maciel para los puestos de secretario, pro-secretario y revisor de cuentas.

¿CÓMO SE ELEGIRÁN LOS CARGOS VACANTES? De acuerdo a lo que dice el estatuto de la institución, y en base a lo que le informaron a este medio, los cargos vacantes deberán ser ocupados por integrantes de la lista que se impuso en las elecciones el año pasado. Es por eso que vocales titulares y suplentes, como así también representantes socios titulares y suplentes, puede tomar los puestos vacantes. Eso deberá ser aprobado en una reunión de Comisión Directiva.