Es porque la seccional quedó destrozada. Según fuentes judiciales, los detenidos fueron derivados a dependencias de Valentín Alsina, San Vicente y San Martín.

Los 29 presos que el último domingo se amotinaron durante casi 20 horas en la comisaría 9° de Villa Caraza fueron trasladados a distintas dependencias policiales hasta tanto puedan reacondicionarse las celdas, las cuales quedaron inutilizables tras los inicidentes.

La revuelta se había iniciado, según trascendió públicamente, para exigir la atención de uno de los detenidos que desde hace varios días tenía fiebre. Temían que tuviera Coronavirus. Pero luego que se le hiciera el hisopado el resultado del test finalmente dio negativo.

Por las condiciones en las que quedó la comisaría tras los disturbios, la totalidad de los reclusos que estaban alojados allí fueron trasladados a seccionales de Valentín Alsina, San Martín y San Vicente. Las obras en el lugar demandarán más de 10 días, aseguraron.

“Los calabozos eran nuevos, tenían calefacción central, y los rompieron todos. Destrozaron los caños, con lo que hicieron las facas y también paredes y las puertas que eran nuevas”, afirmó una fuente judicial que agregó que este lunes se realizaron peritajes en el lugar.

A pesar de los destrozos, el sector administrativo de la comisaría sigue operativo y en funcionamiento debido a que se encuentra en un sector apartado a la zona afectada.

Diego Kravetz, jefe de Gabinete y encargado del área de Seguridad de la Municipalidad de Lanús, publicó un mensaje en las redes sociales en el cual indicó que desde la intendencia denunciarán penalmente a los 29 detenidos por los destrozos que causaron.

“La denuncia que vamos a formular tiene como objeto que se investiguen los nuevos delitos cometidos durante el fin de semana, como así también que se paguen los costos de las roturas ocasionadas, porque si bien la comisaría es provincial, el municipio hace aportes regulares para su equipamiento y mantenimiento”, resaltó.

El motín quedó registrado en una serie de videos que se viralizaron por redes sociales. En las imágenes se puede ver a los presos, cubiertos con tapabocas y esgrimiendo facas.

Acá queremos que se cumplan los derechos, porque nosotros estamos privados de la libertad, pero somos humanos, no somos animales", señalaron los presos. "No tenemos alcohol en gel, no nos dan barbijos, no nos dan una solución", insistieron.

La revuelta se extendió desde las cinco de la mañana hasta alrededor de las 23 y la tensión bajó a partir de las negociaciones que encabezaron especialistas del Grupo Halcón.

https://www.facebook.com/TelecreativaOficial/videos/272578633915920/