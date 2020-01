Victoria y Sofía requieren urgente de una pieza para la cadera de su mamá, Andrea Dabove, que desde hace un año viene esperando para operarse.

"Nuestra madre necesita con suma urgencia operarse de la cadera, está en espera de la prótesis desde hace más de un año", cuenta Sofía Hic, que junto a su hermana, Victoria, emprendió una campaña solidaria para recaudar el dinero suficiente para llevar adelante la cirugía, dado que desde el Hospital Evita de Lanús no dan respuestas según sostienen.

Se trata de Andrea Dabove, una vecina de 54 años que no tiene trabajo ni obra social, y sufrió una sobrecalcificación en la cadera que la llevó a tener el fémur incrustado en la pelvis. "Sufre de un dolor terrible, que hace que le suba la presión", explicó Sofía.

Según la documentación que pusieron a disposición las hermanas, la orden de pedido de prótesis tiene fecha es 17/08/2018. "Desde entonces empezó una bicicleteada olímpica por parte del Hospital. Ya hemos hablado hasta con la directora, pero nadie tiene solución a nada, simplemente debes morir esperando", lamenta, indignada Sofía.

Según narra esta vecina lanusense, recién en octubre de 2019 se inició el tramite de pedido de prótesis. Pasaron tres licitaciones en las cuales no se presentó ninguna ortopedia, por ende la prótesis sigue sin estar y el trámite volvió a cero. Nuestra madre ya no puede moverse prácticamente por ende no puede trabajar, no puede hacer un mandado, no puedo hacer nada de nada", resume.

"Nos preguntamos hasta cuándo hay que seguir esperando. Nuestra petición es lograr que la prótesis aparezca urgente, necesitamos que ella se opere primero por una cuestión de salud y segundo para que pueda volver a su vida normal".

Frente a esto, las vecinas apelaron a la solidaridad de la gente: "El dinero que necesitamos para poder comprarla son $277.000. Sabemos que es mucho pero lo que sea que podamos recaudar será de gran ayuda. Si logramos que 277.000 personas nos donen $1 (un peso) entre todos llegaríamos al objetivo".

Para ello, contactarlas por Facebook a https://www.facebook.com/victoria.maffesolli y a https://www.facebook.com/sofia.rey.712.