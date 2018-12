La legendaria banda, que supo tener en sus filas al “Rey del Pop”, recalará por primera vez en Buenos Aires para repasar todos sus hits en un show en el Luna Park.

The Jacksons, el grupo integrado por los hermanos de Michael Jackson, visitará por primera vez la Argentina y el 21 de marzo saldrán a escena en el estadio Luna Park, donde tocarán sus hits y rendirán un homenaje al “Rey del pop”.

A 25 años de la primera y única visita que Michael Jackson realizó a Argentina, cuando se presentó en River Plate, sus hermanos Jermaine, Tito, Jackie y Marlon Jackson confirmaron su primer concierto en tierras argentinas.

El grupo hará un recorrido por sus canciones más emblemáticas, entre las que se cuentan “Blame to the Boogie”, “Rock With You”, “Gone Too Soon”, “Can’t Let Her Get Away”, todas atravesadas por el pop, el soul, el funk y el R&B.

The Jacksons es considerado el grupo precursor de las “boy bands” o bandas de chicos, a nivel histórico, y se convirtió en influencia de otros grandes nombres como Backstreet Boys, New Kids On The Block o One Direction.