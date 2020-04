Los preparadores físicos David Regueiro y Javier Rodríguez siguen de cerca mediante distintas aplicaciones la rutina en cuarentena del plantel. También el entrenador Rodolfo Della Picca y el médico Alberto Blázquez se comunican con los jugadores.

Los jugadores saben que no tienen otra alternativa que entrenar desde sus casas. No todos tienen amplias comodidades, pero se las ingenian para no perder el estado físico.

Como si se tratara de un entrenamiento normal en un campo de juego, los jugadores de Talleres de Remedios de Escalada, divididos en grupos, interrumpen sus labores diarias de la cuarentena y siguen una rutina de trabajo establecida por los preparadores físicos David Regueiro y Javier Rodríguez, que monitorean la tarea de cada uno de ellos.

El entrenador Rodolfo Della Picca, mientras tanto, se comunica todos los días con los futbolistas y el médico Alberto Blázquez supervisa las rutinas de trabajo.

En diálogo con Frecuencia Albirroja, el volante Matías Sosa y el lateral derecho Patricio Romero dejaron sus impresiones acerca de cómo están llevando a cabo el aislamiento.

"Los trabajos van bien. Estamos tratando de cumplir al máximo lo que nos mandó el preparador físico David Regueiro, para mantener justamente el físico y el ritmo, lo mejor posible. Algunas cosas no las podemos hacer, por una cuestión lógica pero tratamos de hacerlo lo mejor posible", expresó Matías Sosa.

#FútbolProfesional Entrenamiento en cuarentena Diariamente y a las 17:00 hs, divididos en grupos, los integrantes del plantel superior de @ClubTalleresOk siguen una rutina de trabajo establecida por los preparadores físicos David Regueiro y Javier Rodriguez, pic.twitter.com/1pEyQE5mpM — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) April 16, 2020

Por su parte, Patricio Romero consideró: "El preparador físico David Regueiro nos mandó trabajos de mantención. Tablitas, abdominales, planchas, sentadillas. Son cosas como para mantener el físico. Nada comparado a lo que entrenamos en el club. Pero son rutinas buenas, para mantener el físico y que no cueste tanto volver a los entrenamientos".

Además, el zaguero Nicolás Saiz aportó su visión: "La actividad física sigue acorde a los espacios que uno tiene, es algo atípica la situación, pero uno tiene que estar preparado para cuando toque retomar. Más allá de entrenar, uno hace cosas de la casa que por ahí con la rutina de ir al club y competir por ahí no las hace”.