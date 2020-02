El próximo sábado recibirá en Escalada a Los Andes y el entrenador dispondrá de Juan Trejo y José Luis Valdez, que cumplieron las fechas de suspensión.

No tiene mucho para reprocharse Talleres. La derrota algún día iba a llegar. Fueron 14 partidos, 13 bajo la conducción de Rodolfo Della Picca, en los que se mantuvo invicto. Y la revancha para sacarse esa bronca interna está muy cerca y se llama Los Andes.

El próximo sábado, desde las 17 en Coronel Timote y Manuel Castro, se enfrentarán dos equipos de la región que no renuncian a ser protagonistas del Torneo Clausura de Primera B. El Albirrojo lo hizo en el Apertura, con un sprint final que lo llevó a pelear el torneo, no le alcanzó, pero al menos cumplió el objetivo de clasificarse a la Copa Argentina, que no juega desde la temporada 2015-16. El Milrayitas estuvo lejos de lo esperado y no siquiera logró acceder al torneo más federal del país.

Volviendo a Talleres, el técnico recupera a dos jugadores que no estuvieron frente a Flandria por suspensiones. La referencia es para el volante Juan Manuel Trejo y el delantero José Luis Valdez. El primero es seguro que será titular, mientras que el ex Quilmes, en su primer partido desde el arranque vio la tarjeta roja con San Telmo.

Los candidatos a salir son Luciano Arcuri y, en caso de volver Valdez, el que dejaría la cancha sería Dylan Vergara, ya que Sebastián Seijas es otro de los titulares de Della Picca, y Matías Sosa fue la gran figura del equipo a pesar de la derrota en Jáuregui.

Por otra parte, el club pone en conocimiento de sus hinchas que habrá venta de entradas anticipadas para el choque con Los Andes y los detalles serán brindados a partir de este miércoles a través de las redes sociales del C.A. Talleres.